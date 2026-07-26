Nasi Uduk Pemicu Bentrok Maut Menteng

Internationalmedia.co.id – News – Jakarta digegerkan dengan bentrokan maut yang menyisakan duka di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat. Pasca-insiden tragis tersebut, aparat kepolisian dari Polres Jakarta Pusat segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), menemukan pemandangan pilu berupa puing-puing bangunan hangus dan kendaraan bermotor yang luluh lantak terbakar.

Pemandangan di salah satu lahan kosong di Jalan Tambak pada Minggu (26/7/2026) menunjukkan betapa parahnya bentrokan. Sejumlah sepeda motor hangus tak berbentuk, sementara bangunan di sekitarnya hanya menyisakan puing. Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, di lokasi kejadian, menjelaskan temuan timnya. "Di TKP kita menemukan ada puing-puing dari bangunan yang terbakar, juga ada kendaraan yang terbakar, serta jejak darah dan batu yang berlumuran darah," ungkap Roby.

Meski demikian, Roby menambahkan bahwa hingga kini pihaknya belum menemukan barang bukti lain, termasuk senjata tajam yang mungkin digunakan dalam insiden tersebut. "Untuk saat ini kita belum menemukan ada senjata tajam yang digunakan atau yang kita temukan di lokasi," tegasnya.

Selain itu, pihak kepolisian juga tengah mendalami status kelompok yang diduga terlibat dalam bentrokan ini. Mereka diketahui menempati lahan kosong di lokasi kejadian. "Yang kita tahu bahwa mereka ini tinggal di sini, menempati, namun untuk legalitas ataupun status mereka di tempat ini kita masih dalam proses pendalaman," jelas Roby, mengindikasikan kompleksitas penyelidikan.

Penyelidikan awal polisi mengungkap pemicu bentrokan maut ini berawal dari hal yang terkesan sepele: cekcok saat membeli sarapan nasi uduk. Insiden bermula di Jalan Matraman Dalam, titik awal keributan, ketika seseorang dari kelompok yang kemudian terlibat bentrok merasa tidak dilayani dengan baik saat membeli nasi uduk.

Menurut Roby, "Jadi ada kelompok dari yang diserang ini datang mau beli sarapan, kemudian mungkin tidak dilayani dengan baik atau tidak berkenan, sehingga menggeber kendaraannya. Kemudian dia pergi." Namun, ketidakpuasan tersebut merembet menjadi keributan besar yang melibatkan kelompok tersebut dengan warga sekitar, berujung pada bentrokan mematikan yang menyisakan kerusakan parah. Peristiwa ini menjadi pengingat pahit akan betapa cepatnya ketegangan kecil dapat berujung pada tragedi. Kepolisian terus bekerja keras untuk mengungkap tuntas motif dan semua pihak yang terlibat dalam bentrokan maut di Menteng ini, demi mengembalikan ketenangan di tengah masyarakat.