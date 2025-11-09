Trump Beri Sinyal Keras: Wali Kota New York Harus Hormati Washington!

Internationalmedia.co.id – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini melontarkan peringatan kepada Wali Kota New York City terpilih, Zohran Mamdani, menyusul tensi yang meningkat antara keduanya. Trump menekankan pentingnya Mamdani untuk "bersikap baik" dan menunjukkan rasa hormat kepada Washington.

Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Trump mengkritik pidato kemenangan Mamdani yang dianggapnya bernada marah dan mengandung "pernyataan yang sangat berbahaya." Trump menyoroti bahwa sebagai presiden, ia memiliki peran penting dalam menyetujui berbagai hal yang berkaitan dengan kota New York, sehingga Mamdani seharusnya memulai dengan hubungan yang lebih baik.

"Saya pikir pidatonya sangat marah. Jelas marah kepada saya, dan saya pikir dia seharusnya bersikap baik kepada saya. Saya orang yang harus menyetujui banyak hal yang akan terjadi padanya, jadi dia memulai dengan awal yang buruk," ujar Trump.

Trump secara khusus menyoroti pesan langsung Mamdani kepadanya dalam pidato kemenangannya, yang berbunyi: "Jadi, dengarkan saya, Presiden Trump, ketika saya mengatakan hal ini: Untuk mendapatkan salah satu dari kami, Anda harus melewati kami semua." Trump menganggap pernyataan ini sebagai "sangat berbahaya" dan menekankan perlunya Mamdani menghormati Washington.

"Saya pikir pernyataan yang disampaikannya itu sangat berbahaya. Dia harus sedikit menghormati Washington. Karena jika tidak, dia tidak memiliki peluang untuk berhasil, dan saya ingin membuatnya berhasil — saya ingin membuat kota itu berhasil. Saya tidak ingin membuatnya berhasil. Saya ingin membuat kota itu berhasil, dan kita lihat saja nanti apa yang terjadi," tegas Trump.

Meskipun demikian, Trump menyatakan keinginannya untuk melihat Mamdani berhasil sebagai Wali Kota, karena kecintaannya terhadap New York.

Mamdani, seorang politikus Partai Demokrat berusia 34 tahun, mencetak sejarah sebagai Wali Kota Muslim pertama di New York City setelah mengalahkan mantan Gubernur Andrew Cuomo dan kandidat Partai Republik Curtis Sliwa dalam pemilihan. Dengan platform yang berfokus pada keterjangkauan dan layanan sosial, Mamdani menjanjikan berbagai program seperti bus gratis, penitipan anak universal, dan perumahan dengan harga sewa stabil.

(nvc/ita)