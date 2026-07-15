Truk Misterius Bawa Belasan Motor Curian

Internationalmedia.co.id – News Polsek Tambora berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 12 unit sepeda motor yang diduga hasil curian. Kendaraan roda dua ini disamarkan dengan perabotan rumah tangga dalam sebuah truk yang hendak dikirim ke Sumatra. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi berharga yang diberikan oleh masyarakat.

Kapolsek Tambora, AKP Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa terbongkarnya modus licik ini bermula dari laporan warga. Pada Selasa (7/7/2026), Unit Reskrim Polsek Tambora menerima informasi adanya truk mencurigakan yang diduga mengangkut kendaraan curian melintas di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas segera melakukan penyelidikan. Namun, saat tiba di lokasi, truk yang dimaksud sudah lebih dulu masuk ke jalan tol. Tidak menyerah, tim kepolisian segera melakukan pelacakan hingga mendapatkan informasi bahwa truk tersebut berada di ruas Tol Cikupa. Pengejaran pun dilakukan, dan truk berhasil dihentikan di kawasan Exit Tol Cikupa.

Saat pemeriksaan dilakukan, petugas menemukan 12 unit sepeda motor yang ditumpuk rapi dan disamarkan di balik berbagai perabotan rumah tangga serta mainan anak-anak. "Ini merupakan upaya pelaku untuk mengelabui petugas maupun masyarakat selama perjalanan agar muatan sebenarnya tidak terlihat," ujar AKP Wahyu, Rabu (15/7/2026). Barang-barang seperti sapu, ember, lemari, hingga mainan anak-anak digunakan sebagai kamuflase untuk menyembunyikan belasan motor tersebut.

Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa dua unit sepeda motor telah dipastikan merupakan hasil pencurian, dengan laporan polisi masing-masing di wilayah Polsek Kebon Jeruk dan Polsek Cengkareng. Sementara itu, sepuluh unit sepeda motor lainnya masih dalam proses identifikasi mendalam untuk memastikan asal-usulnya. Berdasarkan keterangan sopir truk, belasan motor tersebut rencananya akan dikirim ke wilayah Sumatra.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti nyata kesigapan aparat kepolisian dalam menindak kejahatan, terutama yang melibatkan modus penyamaran untuk menghindari deteksi. Pihak kepolisian terus berupaya membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor yang beroperasi lintas wilayah.