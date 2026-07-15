Tragedi Tol Singosari Lima Nyawa Melayang

Sebuah insiden tragis mengguncang ruas Tol Singosari-Surabaya pada Rabu malam, 15 Juli. Internationalmedia.co.id – News melaporkan lima individu meregang nyawa setelah sebuah mobil Honda CR-V menabrak bagian belakang truk. Kecelakaan mengerikan ini terjadi di kilometer 72-72, menyebabkan duka mendalam bagi keluarga korban.

Seluruh korban jiwa yang tercatat merupakan penumpang dari mobil Honda CR-V berwarna putih dengan nomor polisi L-1720-CAY. Kendaraan tersebut diketahui membawa total sembilan orang. Menurut keterangan dari Ipda Firman, Panit PJR Jatim IV Ruas Tol Pasuruan-Probolinggo, empat korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara satu korban lainnya menghembuskan napas terakhir setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Setelah insiden, proses evakuasi segera dilakukan. Jenazah kelima korban tewas telah dibawa ke RS Bhayangkara Porong, Sidoarjo, untuk proses identifikasi lebih lanjut. Sementara itu, korban luka-luka dari mobil CR-V yang selamat kini tengah menjalani perawatan intensif di RS Prima Husada Pandaan.

Dugaan awal penyebab kecelakaan mengarah pada kelalaian pengemudi mobil CR-V. Ipda Firman menjelaskan bahwa mobil tersebut melaju dari arah Malang menuju Surabaya. Diduga kuat, pengemudi mengalami kurang konsentrasi saat berkendara, menyebabkan kendaraan oleng dan sempat menabrak guard drill (pembatas jalan) sebelum akhirnya menghantam bagian belakang pojok kanan sebuah truk yang berada di depannya.

Insiden memilukan ini menjadi pengingat keras akan pentingnya kewaspadaan dan konsentrasi penuh saat mengemudi di jalan tol, terutama pada malam hari. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap seluruh detail di balik tragedi yang merenggut lima nyawa ini.