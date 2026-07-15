Bansos Kini Lewat Jalur Tak Terduga

Internationalmedia.co.id – News – Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan langkah inovatif pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos). Skema baru ini akan memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dan direncanakan untuk diuji coba di sejumlah wilayah.

Pengumuman penting ini disampaikan Gus Ipul setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026. Saat ini, Kementerian Sosial mengelola dua program bansos utama: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang keduanya disalurkan dalam bentuk transfer tunai.

Ke depan, Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran kedua program tersebut akan diupayakan melalui Kopdes Merah Putih. Koperasi ini direncanakan akan dilengkapi dengan berbagai gerai layanan, termasuk fasilitas perbankan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk mempermudah proses pencairan bantuan. "Tentu ke depan kita akan coba juga bisa disalurkan melalui Kopdes-Kopdes, karena di Kopdes nanti kan ada gerai-gerai. Salah satunya tentu gerai dari Bank Himbara," ujar Gus Ipul.

Rencana strategis ini telah mulai dikoordinasikan antarlembaga terkait. Uji coba implementasinya dijadwalkan akan dimulai pada bulan Agustus mendatang di beberapa lokasi. "Sudah mulai dikoordinasikan kan. Nanti ini sekarang lagi diuji cobakan di beberapa tempat. Mudah-mudahan nanti targetnya, ya katanya tadi kira-kira di Agustus ini akan dicoba," tambahnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat dan mempertajam implementasi program-program strategis, termasuk inisiatif Kopdes Merah Putih ini. "Jadi, yang penting hari ini adalah menerima arahan Presiden, bagaimana program strategis ini diperkuat dan dipertajam implementasinya," jelasnya. Ia menambahkan, kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan komoditas menjadi kunci keberhasilan program ini.