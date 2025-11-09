Tragedi Salah Alamat: Petugas Kebersihan Tewas Ditembak, Ada Apa?

Internationalmedia.co.id – Sebuah insiden tragis menimpa seorang petugas kebersihan rumah di Indianapolis, Amerika Serikat. Maria Florinda Rios Perez (32), tewas ditembak setelah tak sengaja mendatangi alamat yang keliru. Peristiwa ini memicu perdebatan hukum dan sorotan publik.

Peristiwa nahas ini terjadi pada Rabu (5/11) lalu, sekitar pukul 07.00 waktu setempat. Maria ditemukan tak bernyawa di teras depan sebuah rumah, dalam pelukan suaminya. Polisi menduga Maria dan suaminya tidak berniat memasuki rumah tersebut secara ilegal.

Pihak berwenang kini tengah menyelidiki kasus ini dan telah menyerahkannya ke Kejaksaan Wilayah Boone. Penyelidikan difokuskan untuk menentukan apakah tuntutan pidana akan diajukan. Polisi belum mengungkap identitas pelaku penembakan atau orang-orang yang berada di dalam rumah saat kejadian.

Polisi menyatakan kasus ini "kompleks, sensitif, dan terus berkembang," serta meminta masyarakat untuk bersabar dan menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat. Suami korban, Mauricio Velazquez, mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan keadilan bagi istrinya. Maria, seorang ibu dari empat anak yang berasal dari Guatemala, tewas akibat peluru yang menembus pintu rumah. Velazquez menyayangkan tindakan penembakan yang dilakukan tanpa peringatan. "Seharusnya mereka menelepon polisi dulu, alih-alih menembak tiba-tiba seperti itu," ujarnya.

Jaksa Wilayah Boone, Kent Eastwood, menjelaskan bahwa kasus ini rumit karena adanya hukum "stand-your-ground" yang berlaku di negara bagian tersebut. Hukum ini memungkinkan seseorang untuk menggunakan kekerasan, termasuk kekerasan mematikan, untuk melindungi diri dari ancaman kematian atau cedera serius.

Tragedi ini menambah daftar panjang insiden serupa di AS. Internationalmedia.co.id mencatat, pada tahun 2023, seorang remaja ditembak setelah salah membunyikan bel pintu di Missouri. Di New York, seorang wanita muda tewas ditembak setelah memasuki jalan masuk rumah yang salah. Kasus-kasus ini memicu perdebatan tentang penggunaan kekerasan dan hak untuk membela diri.