Tragedi Maut di Jalur Kereta Api China: Pekerja Konstruksi Jadi Korban

Internationalmedia.co.id – Sebuah insiden tragis mengguncang Provinsi Yunnan, China, ketika sebuah rangkaian kereta api menabrak pekerja konstruksi di Stasiun Kota Luoyang, Kunming. Kecelakaan maut ini merenggut nyawa 11 orang dan melukai dua lainnya.

Menurut pernyataan resmi dari Biro Kereta Api Kunming, insiden nahas ini terjadi pada Kamis (27/11) dini hari waktu setempat. Kereta api yang digunakan untuk pengujian peralatan seismik itu menabrak para pekerja yang diduga sedang menyeberangi rel.

Biro Kereta Api Kunming menjelaskan bahwa kereta tersebut sedang melewati tikungan di dalam stasiun ketika tabrakan tak terhindarkan terjadi. Diduga, para pekerja konstruksi memasuki area rel pada saat yang bersamaan.

Akibat kejadian ini, 11 pekerja konstruksi dinyatakan tewas di lokasi kejadian. Sementara itu, dua orang lainnya mengalami luka-luka dan saat ini sedang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit terdekat.

Pihak berwenang setempat segera melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan ini. Layanan transportasi kereta api yang sempat terganggu akibat insiden tersebut, dilaporkan telah kembali normal pada Kamis siang waktu setempat.

Kecelakaan industri, termasuk yang melibatkan transportasi, seringkali terjadi di China. Hal ini kerap dikaitkan dengan regulasi yang kurang ketat dan standar keselamatan yang lemah.