Tragedi Gempa Meksiko Dua Nyawa Melayang

Sebuah gempa bumi berkekuatan Magnitudo 6,5 mengguncang Meksiko pada Jumat (2/1) waktu setempat, menyebabkan setidaknya dua orang meninggal dunia. Guncangan dahsyat ini terasa hingga ibu kota Mexico City dan kawasan wisata populer di pesisir Pasifik. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, insiden ini juga menimbulkan kerusakan sedang di kota-kota dekat pusat gempa.

Menurut data dari Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), gempa terjadi sesaat sebelum pukul 08.00 pagi, dengan pusat gempa berlokasi dekat Acapulco, sebuah pelabuhan utama dan resor pantai yang terkenal. Dinas Seismologi Nasional Meksiko lebih lanjut mengidentifikasi pusat gempa berada sekitar 14 kilometer barat daya kota San Marcos di negara bagian Guerrero. Getaran kuat gempa ini bahkan terasa hingga 400 kilometer ke utara, mencapai Mexico City, memicu alarm peringatan dan memaksa warga berhamburan ke jalanan, mengganggu ketenangan liburan akhir pekan mereka.

Otoritas setempat, sebagaimana dikutip oleh AFP, mengonfirmasi dua korban jiwa. Seorang pria berusia 60 tahun di Mexico City tewas setelah terjatuh dari lantai dua apartemennya saat panik menyelamatkan diri. Sementara itu, Gubernur Guerrero, Evelyn Salgado, melaporkan korban kedua adalah seorang wanita berusia 50 tahun yang meninggal dunia akibat rumahnya ambruk menimpanya.

Wali Kota Mexico City, Clara Brugada, mencatat 12 orang mengalami luka-luka ringan, meskipun tidak ada kerusakan struktural besar yang dilaporkan di ibu kota. Bahkan Presiden Claudia Sheinbaum harus menghentikan konferensi pers paginya dan dievakuasi dari Istana Kepresidenan sebagai langkah antisipasi.

Berbeda dengan ibu kota, dampak gempa sangat terasa di San Marcos. Presiden Sheinbaum mengakui bahwa kerusakan signifikan terlihat jelas di sana. Wali Kota San Marcos, Misael Morenzo Castillo, mengonfirmasi bahwa sekitar 50 rumah mengalami kehancuran total, dan hampir semua bangunan di kota itu menunjukkan retakan parah. Rogelio Moreno, seorang warga San Marcos yang rumahnya juga rusak, menggambarkan situasinya, "San Marcos sangat terdampak, hancur."

Meksiko, yang secara geografis berada di persimpangan lima lempeng tektonik, dikenal sebagai salah satu negara dengan aktivitas seismik tertinggi di dunia. Untuk mitigasi, negara ini telah mengembangkan sistem peringatan dini canggih, termasuk aplikasi ponsel pintar dan pengeras suara yang terpasang di tiang-tiang lampu Mexico City, untuk memberikan notifikasi cepat dan mendesak warga mencari perlindungan saat gempa kuat terdeteksi.