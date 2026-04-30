Internationalmedia.co.id – News – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengumumkan bahwa Kyiv akan secara resmi meminta informasi lebih lanjut dari Amerika Serikat mengenai proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Rusia. Tawaran ini muncul menjelang peringatan Hari Kemenangan skala besar pada 9 Mei, sebuah tanggal penting bagi Rusia untuk memperingati berakhirnya Perang Dunia II.

Proposal penghentian pertempuran dalam konflik yang kini telah berlangsung selama empat tahun di Ukraina ini, pertama kali disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Presiden AS Donald Trump melalui panggilan telepon sehari sebelumnya. Kremlin mengklaim bahwa Trump menyambut baik dan mendukung langkah tersebut.

Melalui unggahan di media sosial, Zelensky menyatakan bahwa ia telah menginstruksikan timnya untuk segera mendapatkan rincian lebih lanjut mengenai tawaran ini. Ukraina, menurutnya, sangat ingin mengakhiri perang, namun perlu kejelasan. "Kami akan mengklarifikasi apa sebenarnya maksud dari tawaran ini—apakah hanya beberapa jam keamanan untuk parade di Moskow, atau ada sesuatu yang lebih substansial," ujar Zelensky. Ia menambahkan, "Usulan kami adalah gencatan senjata jangka panjang, keamanan yang andal dan terjamin bagi rakyat, serta perdamaian abadi. Ukraina siap mewujudkan ini dalam format apa pun yang bermartabat dan efektif."

Perayaan Hari Kemenangan pada 9 Mei di Rusia secara tradisional ditandai dengan parade militer besar-besaran di Lapangan Merah, yang dipimpin langsung oleh Presiden Putin, sebagai demonstrasi kekuatan militer. Namun, tahun ini Kremlin telah mengumumkan bahwa tidak akan ada peralatan militer yang disertakan dalam acara tersebut. Keputusan ini diambil sebagai langkah pencegahan, mengingat meningkatnya ancaman serangan balasan dari Ukraina.

Dalam beberapa bulan terakhir, tentara Ukraina memang telah meningkatkan serangan jarak jauhnya. Target-target energi dan militer jauh di belakang garis depan sering menjadi sasaran, dengan sejumlah drone rutin dikirimkan menuju ibu kota Rusia.

Invasi Rusia ke Ukraina, yang diluncurkan pada Februari 2022, telah memicu konflik paling berdarah di Eropa sejak Perang Dunia II. Konflik ini telah merenggut nyawa ratusan ribu orang dan menyebabkan jutaan lainnya terpaksa mengungsi dari rumah mereka.

Ajudan Kremlin, Yuri Ushakov, juga memberikan keterangan kepada wartawan mengenai diskusi antara kedua pemimpin terkait perang di Ukraina, yang kini memasuki tahun kelima. Menurut Ushakov, atas permintaan Trump, Vladimir Putin menjelaskan situasi terkini di sepanjang garis kontak, di mana pasukan Rusia disebut memegang inisiatif strategis dan berhasil mendorong mundur posisi musuh.

"Baik Vladimir Putin maupun Donald Trump pada dasarnya menyatakan penilaian yang serupa tentang perilaku rezim Kyiv yang dipimpin oleh (Volodymyr) Zelensky, yang, dihasut dan dengan dukungan Eropa, mengejar kebijakan untuk memperpanjang konflik," kata Ushakov, mengutip pandangan Kremlin.

Putin menegaskan kesiapannya "untuk menyatakan gencatan senjata selama perayaan Hari Kemenangan." Ushakov menambahkan bahwa Trump "secara aktif mendukung inisiatif ini, mencatat bahwa hari libur tersebut menandai kemenangan bersama kita."

Hari Kemenangan, yang diperingati setiap 9 Mei, adalah momen bagi Rusia untuk mengenang kemenangan Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Biasanya dirayakan dengan parade militer megah di pusat kota Moskow, namun acara tahun ini akan diperkecil sebagai tindakan pencegahan keamanan.