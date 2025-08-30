Tragedi di Prancis: Mobil Tabrak Kerumunan, Satu Tewas

Kecelakaan mengerikan terjadi di Prancis. Internationalmedia.co.id melaporkan, sebuah mobil menabrak kerumunan orang di Evreux, Prancis utara, Sabtu dini hari waktu setempat. Insiden yang terjadi di luar sebuah wine bar itu mengakibatkan satu orang tewas dan lima lainnya luka-luka, dua di antaranya kritis.

Jaksa wilayah Evreux, Remi Coutin, menyatakan insiden ini disengaja. Menurut keterangannya, sebelum kecelakaan terjadi, terjadi pertengkaran antara seorang perempuan muda dan beberapa pria. Setelah pertengkaran tersebut, seseorang diduga mengambil kendaraan dan dengan sengaja melaju mundur dengan kecepatan tinggi ke arah kerumunan. Coutin menyebut insiden ini sebagai "tragedi mengerikan".

Pihak berwenang telah menangkap dua pria dan seorang wanita terkait peristiwa ini. Penyelidikan sedang berlangsung, menyelidiki kasus ini sebagai dugaan pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Jaksa Prancis telah mengesampingkan motif terorisme atau rasisme. Insiden ini menimbulkan duka mendalam dan menyisakan pertanyaan besar tentang motif di balik aksi brutal tersebut. Detail lebih lanjut masih terus diselidiki.