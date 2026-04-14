Titik Didih Baru Selat Hormuz Dunia Menanti

Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memuncak, memasuki babak baru yang mengkhawatirkan di Selat Hormuz. Setelah perundingan damai di Pakistan kandas, Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan memerintahkan Angkatan Lautnya untuk memblokade jalur perairan strategis tersebut. Iran, di sisi lain, bersumpah tidak akan gentar menghadapi ancaman ini. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, situasi ini terjadi di tengah upaya gencatan senjata yang rapuh, memicu kekhawatiran global akan eskalasi konflik.

Kegagalan perundingan maraton di Pakistan menjadi pemicu utama ketegangan terbaru. Meskipun Presiden Trump mengklaim sebagian besar poin telah disepakati, penolakan Teheran untuk berkompromi mengenai program nuklirnya menjadi batu sandungan. Wakil Presiden AS JD Vance meninggalkan Islamabad tanpa kesepakatan, mengakhiri pembicaraan akhir pekan dengan delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Pembicaraan tersebut seharusnya memperkuat gencatan senjata dua minggu dan mengarah pada kesepakatan akhir untuk mengakhiri konflik.

Segera setelah kegagalan itu, Trump melalui platform Truth Social mengumumkan perintah blokade. "Berlaku segera, Angkatan Laut Amerika Serikat, yang terbaik di dunia, akan memulai proses pemblokadean terhadap setiap dan seluruh Kapal yang mencoba masuk, atau keluar, dari Selat Hormuz," tulis Trump. Ia bahkan menambahkan ancaman keras: "Setiap orang Iran yang menembak ke arah kami, atau ke arah kapal-kapal damai, akan diledakkan sampai hancur (blown to hell)!"

Komando Pusat AS (CENTCOM), yang mengawasi operasi militer AS di Timur Tengah, kemudian mengonfirmasi bahwa blokade semua pelabuhan Iran akan dimulai pada Senin (13/4) pukul 14.00 GMT. CENTCOM menyatakan blokade akan diberlakukan secara adil terhadap kapal-kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman. Namun, pasukan AS tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dari dan ke pelabuhan non-Iran. Trump juga mengancam akan menghancurkan "kapal serang cepat" Iran yang mendekati blokade angkatan laut AS di Selat Hormuz.

Iran Tak Gentar, Sebut AS Kriminal

Teheran tidak tinggal diam menghadapi ancaman Washington. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada intimidasi Trump. "Jika mereka melawan, kami akan melawan, dan jika mereka mengajukan argumen logis, kami akan menghadapinya dengan logika. Kami tidak akan tunduk pada ancaman apa pun, biarkan mereka menguji tekad kami sekali lagi sehingga kami dapat memberikan mereka pelajaran yang lebih besar," kata Ghalibaf setelah kembali dari Islamabad.

Kepala Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, menyebut ancaman Trump untuk memblokade Selat Hormuz sebagai hal yang "konyol dan menggelikan." Ia menegaskan bahwa para prajurit pemberani Angkatan Laut Iran memantau dan mengawasi semua pergerakan militer Amerika yang agresif di wilayah tersebut.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) juga angkat bicara, menegaskan bahwa Selat Hormuz berada di bawah kendali dan "pengelolaan cerdas" Angkatan Laut Iran. IRGC memperingatkan bahwa setiap kapal militer yang mencoba mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dua minggu dengan AS dan akan ditindak "dengan keras dan tegas." Mereka menekankan bahwa jalur perairan strategis itu "terbuka untuk jalur aman bagi kapal non-militer sesuai dengan peraturan khusus."

Lebih jauh, pusat komando militer Iran, Khatam Al-Anbiya, mengutuk blokade laut AS sebagai tindakan ilegal dan sama saja dengan pembajakan. Teheran memperingatkan bahwa tidak ada pelabuhan di kawasan Teluk yang akan aman, jika pelabuhan-pelabuhan Iran sendiri terancam. "Pembatasan yang diberlakukan oleh Amerika yang kriminal terhadap navigasi dan transit maritim di perairan internasional adalah ilegal dan merupakan contoh pembajakan," demikian pernyataan komando militer Iran. "Jika keamanan pelabuhan Republik Islam Iran di perairan Teluk Persia dan Laut Arab terancam, tidak ada pelabuhan di Teluk Persia dan Laut Arab yang akan aman," tegas mereka.

Situasi di Selat Hormuz kini berada di titik didih. Dengan kedua belah pihak menunjukkan ketegasan dan ancaman yang semakin meningkat, dunia menanti langkah selanjutnya dari AS dan Iran, berharap ketegangan ini tidak berujung pada konflik yang lebih besar di salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia.