Terungkap Pembicaraan Rahasia Iran AS

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah babak baru dalam dinamika hubungan tegang antara Amerika Serikat dan Iran telah terbuka. Setelah serangkaian dialog tidak langsung yang berlangsung di Oman, kedua belah pihak menunjukkan sinyal positif untuk melanjutkan negosiasi terkait program nuklir Iran. Presiden AS Donald Trump bahkan menyebut pembicaraan ini "sangat baik," dengan putaran selanjutnya dijadwalkan pekan depan.

Dialog yang dimediasi oleh Oman ini berlangsung di Muscat pada hari Jumat. Delegasi AS dan Iran tidak bertemu langsung di hadapan publik, menandai sensitivitas isu yang dibahas. Delegasi AS dipimpin oleh utusan Timur Tengah Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner. Sementara itu, Iran diwakili oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.

Presiden Trump, saat berbicara di Air Force One, menyatakan optimisme. "Kami juga telah melakukan pembicaraan yang sangat baik tentang Iran," ujarnya, menambahkan bahwa pertemuan lanjutan akan segera digelar.

Dari pihak Iran, Menteri Luar Negeri Araghchi juga menyambut baik "suasana positif" selama sehari penuh pembicaraan. Ia menekankan bahwa fokus utama adalah program nuklir Iran, yang Teheran klaim untuk tujuan damai, meskipun Barat mencurigai niat pembuatan bom atom.

Namun, di balik optimisme tersebut, ketegangan masih membayangi. Tak lama setelah pembicaraan di Oman berakhir, AS mengumumkan sanksi baru terhadap entitas dan kapal pengiriman Iran, yang bertujuan membatasi ekspor minyak. Trump juga mengeluarkan perintah eksekutif yang memungkinkan pengenaan tarif pada negara-negara yang berbisnis dengan Iran, berpotensi memengaruhi Tiongkok, Jerman, dan Uni Emirat Arab.

Ancaman juga dilontarkan Trump. "Jika mereka tidak membuat kesepakatan, konsekuensinya sangat berat," katanya, mengisyaratkan kemungkinan aksi militer baru.

Menanggapi hal ini, Iran menegaskan tidak akan gentar. Menteri Luar Negeri Araghchi menolak keras tuntutan AS untuk "pengayaan nol" uranium. "Mengapa kita begitu bersikeras pada pengayaan dan menolak untuk menghentikannya, bahkan jika perang dipaksakan kepada kita? Karena tidak ada yang berhak mendikte perilaku kita," tegas Araghchi. Ia juga menyinggung pengerahan militer AS di kawasan itu, termasuk kedatangan kapal induk USS Abraham Lincoln, yang disebutnya "tidak membuat kita takut."

Meski demikian, ada sedikit celah kompromi. Iran dilaporkan bersedia membahas "pengenceran stok uranium" yang ada, sebuah pendekatan yang lebih teknis dan berpotensi lebih produktif daripada penghentian total.

Pembicaraan ini merupakan yang pertama antara kedua negara sejak Amerika Serikat bergabung dalam konflik Israel melawan Iran pada Juni lalu, yang melibatkan serangan terhadap situs nuklir Iran. Araghchi berharap AS akan menahan diri dari "ancaman dan tekanan" agar negosiasi dapat berlanjut.