Terungkap Modus Licik Oknum Tentara Israel

Sebuah skandal mengejutkan mengguncang militer Israel setelah seorang tentara diduga merekayasa penculikan seorang tahanan Palestina dan menuntut uang tebusan dari keluarganya. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa insiden ini kini menjadi fokus penyelidikan internal yang serius, memicu pertanyaan besar mengenai integritas pasukan keamanan.

Menurut laporan yang diungkap oleh Times of Israel dan Israeli Army Radio, oknum tentara yang bertugas sebagai penjaga polisi militer tersebut diduga mengambil foto tahanan Palestina yang berada dalam fasilitas penahanan. Foto tersebut kemudian dikirimkan kepada keluarga tahanan disertai klaim palsu bahwa individu tersebut telah diculik. Ironisnya, tentara itu dilaporkan menuntut sejumlah uang sebagai tebusan agar tahanan tersebut ‘dibebaskan’.

Militer Israel, saat mengonfirmasi kasus ini kepada AFP, menyatakan telah meluncurkan penyelidikan mendalam melalui Unit Penyelidikan Internal mereka. Namun, pihak militer menolak untuk memberikan detail lebih lanjut mengenai proses investigasi yang sedang berjalan, menegaskan bahwa informasi akan dirahasiakan hingga penyelidikan selesai.

Tahanan Palestina yang menjadi korban modus penipuan ini diketahui ditangkap sebelumnya karena berusaha masuk ke Israel secara ilegal dari wilayah Tepi Barat yang diduduki, sebagaimana diungkap oleh Times of Israel.

Fenomena upaya masuk ilegal ke Israel dari Tepi Barat bukanlah hal baru. Pejabat keamanan Israel menyebutkan bahwa ribuan warga Palestina berupaya menembus perbatasan, seringkali dengan memanjat tembok pembatas yang memisahkan Yerusalem dari wilayah Palestina. Kondisi ekonomi yang memburuk di Tepi Barat, diperparah dengan hilangnya izin kerja pasca-perang Gaza, menjadi pendorong utama tindakan nekat ini, demikian disampaikan pejabat Palestina. Banyak dari mereka yang tertangkap, dan tidak sedikit pula yang tewas atau terluka saat mencoba melarikan diri dari kejaran pasukan Israel.

Data dari komite parlemen Israel pada Oktober lalu menunjukkan skala masalah ini: sekitar 6.000 warga Palestina mencoba masuk secara ilegal pada tahun sebelumnya, dengan 5.300 di antaranya berhasil ditangkap. Tembok pembatas kontroversial ini sendiri mulai dibangun Israel pada puncak Intifada Palestina kedua tahun 2002. Israel beralasan pembangunan tembok tersebut esensial untuk menjaga keamanan nasional di tengah maraknya serangan bom bunuh diri di Yerusalem dan kota-kota lainnya.

Namun, bagi warga Palestina, tembok tersebut bukan sekadar penghalang keamanan. Ia membelah banyak wilayah Tepi Barat, dipandang sebagai upaya perebutan tanah dan pembentukan perbatasan de facto yang melanggar hukum internasional. Selain itu, keberadaan tembok ini dituding memperparah krisis ekonomi di Tepi Barat, wilayah yang telah diduduki Israel sejak tahun 1967.