Cak Imin Ungkap Jurus Jitu Ekonomi Prabowo

Internationalmedia.co.id – News – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan komitmen serius Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan dan keadilan. Pernyataan ini disampaikan Cak Imin dalam acara Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28 yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Kamis (23/7/2026).

Menurut Cak Imin, PKB secara langsung menyaksikan kesungguhan Prabowo Subianto sebagai pemimpin negara untuk tidak hanya fokus pada angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga memastikan bahwa kemajuan tersebut beriringan dengan prinsip pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia menambahkan, setiap pergerakan roda ekonomi harus mampu membawa manfaat konkret yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Langkah-langkah yang kini tengah dijalankan oleh pemerintah, lanjut Cak Imin, merupakan bagian integral dari upaya penyempurnaan menuju kemandirian ekonomi bangsa yang lebih kokoh.

"Komitmen ini bukan sekadar retorika," ujar Cak Imin, "melainkan muncul dari lubuk hati terdalam kami, para kiai, dan ulama yang telah lama mendambakan agar denyut ekonomi benar-benar terasa hingga ke desa-desa dan pelosok Nusantara, memberikan dampak positif langsung bagi kehidupan rakyat."

Lebih lanjut, Cak Imin juga menyoroti perubahan signifikan dalam kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di bawah kepemimpinan Prabowo. "Bapak Presiden bahkan telah mengubah arah baru anggaran APBN kita. Politik anggaran telah mengalami pergeseran," pungkasnya, mengindikasikan adanya prioritas baru dalam alokasi dana negara.