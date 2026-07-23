Prabowo Blak-blakan Anggaran Negara Bocor

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengungkapkan adanya praktik kebocoran anggaran negara yang masih marak terjadi. Ia berkomitmen penuh untuk segera menghentikan penyimpangan tersebut, yang menurutnya telah merugikan negara triliunan rupiah. Dana yang berhasil diselamatkan ini, kata Prabowo, akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur vital dan renovasi fasilitas pendidikan di seluruh pelosok negeri. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara Harlah ke-28 PKB yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, pada Kamis (23/7/2026).

Prabowo menyoroti potensi kebocoran anggaran yang sangat besar, diperkirakan mencapai Rp 1.000 triliun. Angka ini merupakan 30 persen dari total anggaran negara yang mencapai sekitar 270 miliar dolar AS atau setara Rp 3.700 triliun. "Jika 30 persen bocor, artinya lebih dari Rp 1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan," ujar Prabowo, menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi masalah ini.

Ia menekankan bahwa praktik "akal-akalan" atau manipulasi anggaran oleh berbagai pihak harus diakhiri. Prabowo mengakui bahwa modus operandi melawan hukum ini tidak hanya terjadi di pusat, tetapi juga merajalela di berbagai daerah. "Saya mau tutup ini akal-akalan dari banyak pihak. Kita harus introspeksi. Kita sudah tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun di daerah semua sudah tahu apa yang terjadi. Benar kan," katanya, mengajak semua pihak untuk menyadari dan menghentikan praktik tersebut.

Pemerintahan yang dipimpinnya, lanjut Prabowo, telah mengambil langkah konkret untuk menindak segala bentuk penggelembungan dalam anggaran negara. Melalui upaya efisiensi yang ketat, pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp 300 triliun hanya dalam beberapa bulan pertama masa jabatannya.

Dana hasil efisiensi tersebut, menurut Prabowo, kini dapat dialihkan langsung untuk program-program yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat dinantikan. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jembatan. "Ini yang kita gunakan untuk MBG. Ini yang kita gunakan untuk jembatan tadi yang disebut. Lima ribu jembatan kita bangun sampai Desember 2026. Kalau perlu kita bangun lebih," jelasnya. Ia menambahkan bahwa masyarakat di desa tidak ingin menunggu lebih lama lagi untuk akses yang layak, mengingat banyak yang masih harus menyeberang dengan cara berbahaya.

Tidak hanya itu, hasil penghematan anggaran juga diarahkan untuk merenovasi ribuan sekolah yang kondisinya memprihatinkan dan telah lama luput dari perhatian pemerintah. "Sekolah-sekolah roboh, roboh. Sampai akhir tahun saya instruksikan 100 ribu sekolah yang sekian belas tahun tidak disentuh," tegas Prabowo, menunjukkan prioritasnya terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Acara Harlah ke-28 PKB tersebut turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah ketua umum partai politik juga tampak hadir, antara lain Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Selain itu, elite partai lainnya seperti Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Bendum NasDem Ahmad Sahroni, Sekjen PAN Eko Patrio, Bendum Golkar Sari Yuliati, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron, dan Waketum PSI Isyana Bagoes Oka juga turut memeriahkan acara tersebut.