Ternate Guncang Panggung Nasional

Internationalmedia.co.id – News – Euforia kemenangan menyelimuti Kota Ternate setelah SMA Negeri 8 (SMAN 8) resmi dinobatkan sebagai Juara 1 Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Maluku Utara. Ajang bergengsi yang digelar di Ballroom Gamalama, Hotel Bella, Ternate, pada Jumat (24/7), tidak hanya mengukuhkan dominasi SMAN 8, tetapi juga membuka jalan bagi mereka untuk melaju ke Final Nasional di Jakarta pada Agustus 2026, membawa nama harum Maluku Utara.

Perjalanan menuju puncak tidaklah mudah. Tim SMAN 8 harus melewati persaingan ketat yang menguras energi dan mental. Gunardi Ode Samura, salah satu anggota tim juara, mengakui bahwa dua rival utama mereka, SMAN 2 Halmahera Timur dan SMKN 1 Kota Ternate, menunjukkan performa yang sangat tangguh di babak final. "Kami sempat putus asa, berpikir tidak ada harapan karena lawan-lawan kami sangat cerdas," ungkap Gunardi, seperti dikutip internationalmedia.co.id pada Sabtu (25/7/2026). Namun, tekad untuk berjuang hingga akhir menjadi kunci keberhasilan mereka.

Di balik kemenangan ini, ada dedikasi dan disiplin yang luar biasa. Faudjiah Fatmona, guru pembina SMAN 8 Kota Ternate, menjelaskan bahwa keberhasilan anak didiknya adalah hasil dari proses belajar yang intensif. Para siswa mempersiapkan diri dengan mendalami materi Empat Pilar MPR RI serta Ketetapan MPR secara menyeluruh dan disiplin tinggi.

Dukungan penuh juga datang dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe, bahkan turut hadir menyaksikan jalannya lomba dan membacakan salah satu soal di babak penyisihan. Komitmen terhadap keadilan dan transparansi juga terlihat jelas. Ketika seorang peserta mengajukan protes pada sesi rebutan di babak penyisihan ketiga, panitia dan dewan juri segera merespons dengan menayangkan rekaman ulang, disaksikan oleh perwakilan peserta dan Dinas Pendidikan Provinsi Malut, sebelum mengambil keputusan final. Langkah ini menegaskan integritas penyelenggaraan lomba.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, yang akrab disapa Ibu Titi, menyampaikan selamat kepada SMAN 8 Kota Ternate. Ia menekankan bahwa kunci sukses dalam LCC Empat Pilar bukan hanya kecerdasan, melainkan juga kecermatan. "Jangan terburu-buru menjawab. Kadang pertanyaan belum selesai dibacakan, sudah dijawab, padahal maksudnya berbeda. Di sinilah pentingnya cermat, bukan hanya cerdas," pesan Ibu Titi, mengingatkan para peserta akan pentingnya mendengarkan soal hingga tuntas.

Selain juara utama, ajang ini juga memberikan apresiasi khusus untuk Yel-Yel Terbaik. SMAN 1 Tidore Kepulauan meraihnya di babak penyisihan 1, SMAN 1 Pulau Taliabu di babak penyisihan 2, dan SMKN 1 Kota Ternate di babak penyisihan 3. Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut Ismail Idris, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal MPR RI Triyatni, serta Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal MPR RI Herry Putra. Dengan kemenangan ini, SMAN 8 Kota Ternate kini bersiap mengharumkan nama Maluku Utara di kancah nasional.