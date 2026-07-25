Kaki Remuk Pemotor di Sudirman

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah insiden lalu lintas mengerikan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, pada Sabtu (25/7/2026) siang. Seorang pengendara sepeda motor harus dilarikan ke rumah sakit setelah kakinya terlindas bus Transjakarta, menyusul upaya menyalip dari sisi kiri yang berakhir tragis. Korban dilaporkan mengalami luka parah pada bagian kaki kanannya.

AKBP Ojo Ruslani, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, menjelaskan kronologi kejadian nahas tersebut. Insiden yang terjadi sekitar pukul 15.15 WIB ini melibatkan pengendara Honda PCX bernomor polisi B-5735-FXM atas nama Dikin. Dikin dilaporkan berusaha menyalip bus Transjakarta dengan nomor polisi B-7603-TGD yang dikemudikan oleh Siswanto, dari sisi kiri.

"Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), persis di depan kampus Atma Jaya, Dikin diduga kehilangan kendali akibat ruang menyalip yang sempit, diperparah oleh kondisi jalan yang sedikit menikung. Sepeda motornya tersenggol bus, membuat Dikin terjatuh ke aspal," jelas Ojo dalam keterangannya kepada wartawan, seperti dikutip dari Internationalmedia.co.id.

Tragisnya, bus Transjakarta yang melaju searah dengannya tidak dapat menghindar. Bagian kaki kanan Dikin terlindas roda bus, menyebabkan luka terbuka yang sangat parah. "Korban mengalami luka pada bagian kaki kanan luka terbuka," terang Ojo.

Melihat kondisi korban, petugas di lokasi segera mengevakuasi Dikin. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mintoharjo untuk mendapatkan penanganan medis darurat. Pihak kepolisian masih terus mendalami insiden ini untuk memastikan semua fakta terungkap dan memberikan imbauan agar pengendara selalu berhati-hati serta mematuhi aturan lalu lintas, terutama saat menyalip di area yang berisiko.