Terkuak Alasan Amerika Kirim Pasukan Khusus ke Nigeria

Sebuah langkah signifikan dalam diplomasi militer global, Amerika Serikat dilaporkan akan mengerahkan sekitar 200 personel militernya ke Nigeria. Misi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas angkatan bersenjata Nigeria dalam menghadapi ancaman kelompok-kelompok militan yang terus meresahkan. Informasi ini menjadi sorotan utama, seperti yang dilansir oleh Internationalmedia.co.id – News.

Pengerahan pasukan tambahan ini, yang diperkirakan tiba dalam beberapa minggu mendatang, akan melengkapi tim kecil AS yang sudah beroperasi di negara Afrika Barat tersebut. Menurut laporan awal dari Wall Street Journal yang kemudian dikonfirmasi oleh juru bicara Komando Afrika AS kepada AFP, para personel ini akan menyediakan "pelatihan dan panduan teknis" krusial. Fokus utamanya adalah membantu rekan-rekan mereka di Nigeria mengoordinasikan operasi yang melibatkan serangan udara dan pasukan darat secara bersamaan, sebuah taktik yang vital dalam perang modern.

Langkah ini menandai peningkatan signifikan dalam kolaborasi militer antara Washington dan Abuja. Nigeria sendiri telah berada di bawah tekanan diplomatik intens dari Amerika Serikat terkait isu ketidakamanan yang meluas di negaranya. Sebelumnya, mantan Presiden AS Donald Trump bahkan menggambarkan situasi tersebut sebagai "penganiayaan" dan "genosida" terhadap umat Kristen, sebuah narasi yang menyoroti urgensi intervensi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun ada kasus di mana umat Kristen menjadi sasaran spesifik, kekerasan militan juga telah merenggut nyawa banyak Muslim. Massad Boulos, penasihat senior Trump untuk urusan Arab dan Afrika, pernah menyatakan bahwa kelompok seperti Boko Haram dan ISIS "membunuh lebih banyak Muslim daripada umat Kristen." Kolaborasi militer AS-Nigeria bukan hal baru; sebelumnya, pada Desember lalu, sebuah operasi gabungan berhasil menargetkan militan di negara bagian Sokoto, Nigeria barat laut.

Ke depannya, militer AS berkomitmen untuk menyediakan intelijen vital bagi serangan udara Nigeria dan berupaya mempercepat proses pembelian senjata. Mayor Jenderal Samaila Uba, juru bicara Markas Besar Pertahanan Nigeria, menegaskan kepada Wall Street Journal bahwa meskipun ada peningkatan kolaborasi ini, "pasukan AS tidak akan terlibat dalam pertempuran atau operasi langsung." Uba juga menambahkan bahwa permintaan bantuan tambahan ini datang langsung dari Nigeria, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak dari pihak tuan rumah.