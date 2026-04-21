Tepi Barat Berdarah Dua Nyawa Melayang

Kekerasan kembali mencengkeram wilayah Tepi Barat yang diduduki, menyusul insiden tragis yang menewaskan dua warga Palestina dan melukai empat lainnya. Peristiwa memilukan ini terjadi setelah serangan yang dilancarkan oleh pemukim Israel. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa insiden tersebut menambah daftar panjang korban konflik di wilayah tersebut.

Menurut keterangan dari Bulan Sabit Merah Palestina, para korban terkena tembakan langsung saat serangan pemukim terjadi di desa Al-Mughayyir, sebuah lokasi dekat Ramallah. Dua dari mereka, seorang remaja berusia 13 tahun dan seorang pria berusia 32 tahun, dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian. Selain itu, empat individu lainnya dilaporkan menderita luka-luka akibat insiden penembakan ini.

Militer Israel menyatakan akan melakukan penyelidikan menyeluruh terkait insiden berdarah ini. Wilayah Tepi Barat sendiri telah berada di bawah pendudukan Israel sejak tahun 1967, sebuah status yang seringkali menjadi pemicu ketegangan dan konflik berkepanjangan.

Gelombang kekerasan di wilayah ini memang telah meningkat tajam sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, yang kemudian memicu pecahnya perang besar di Jalur Gaza. Kondisi ini secara signifikan memperburuk situasi keamanan dan kemanusiaan di seluruh wilayah Palestina yang diduduki.

Data yang dikumpulkan oleh AFP dari Kementerian Kesehatan Palestina menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Sejak konflik Gaza berlangsung, setidaknya 1.061 warga Palestina telah kehilangan nyawa mereka di Tepi Barat, baik akibat serangan pasukan Israel maupun pemukim.

Sementara itu, otoritas Israel mencatat setidaknya 46 warga Israel, baik sipil maupun personel militer, juga tewas dalam serangan yang dilakukan oleh pihak Palestina atau dalam operasi militer Israel pada periode yang sama. Angka-angka ini menggarisbawahi spiral kekerasan yang terus berlanjut di kawasan tersebut.