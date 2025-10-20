Tentara Korut Nekat Terobos Perbatasan, Pilih Hidup di Korsel?

Internationalmedia.co.id Seoul – Ketegangan di Semenanjung Korea kembali mencuat setelah seorang tentara Korea Utara (Korut) diamankan oleh militer Korea Selatan (Korsel) pada Minggu (19/10) waktu setempat. Prajurit tersebut nekat menyeberangi perbatasan darat yang dijaga ketat, dalam upaya yang diduga kuat untuk membelot ke Korsel.

Pejabat Kementerian Pertahanan Korsel mengungkapkan bahwa insiden ini terjadi di garis depan bagian tengah perbatasan. Militer Korsel sigap mengidentifikasi, melacak, dan memantau pergerakan tentara Korut tersebut sebelum akhirnya melakukan penahanan sesuai prosedur standar.

Garis Demarkasi Militer (MDL) yang menjadi lokasi penyeberangan, membentang di tengah Zona Demiliterisasi (DMZ), wilayah perbatasan yang memisahkan kedua Korea. DMZ dikenal sebagai salah satu area dengan tingkat ranjau darat tertinggi di dunia.

Hong Min, analis senior pada Institut Unifikasi Nasional Korea, menduga bahwa pengetahuan mendalam tentara tersebut tentang area perbatasan memungkinkannya untuk menghindari ranjau. "Penyeberangan ini tentu tidak akan disambut baik oleh Pyongyang, karena ia berpotensi memberikan informasi penting kepada Korsel mengenai pergerakan dan operasi pasukan di area perbatasan," ujarnya.

Setelah diamankan, tentara Korut tersebut akan diserahkan kepada badan intelijen Korsel untuk menjalani pemeriksaan. Militer Korsel menyatakan bahwa otoritas terkait akan menyelidiki secara mendalam detail pembelotan ini.

Sejak Semenanjung Korea terbagi akibat perang pada tahun 1950-an, puluhan ribu warga Korut telah memilih untuk melarikan diri ke Korsel. Sebagian besar dari mereka menempuh jalur darat menuju China, kemudian melanjutkan perjalanan ke negara ketiga sebelum akhirnya tiba di Korsel. Data Kementerian Unifikasi Seoul mencatat, lebih dari 34.000 warga Korut telah meninggalkan negaranya yang terisolasi untuk mencari kehidupan baru di Korsel. Pada tahun lalu, 236 warga Korut tiba di Korsel, dengan mayoritas (88%) adalah perempuan. Pyongyang sendiri kerap mencap para pembelot sebagai "sampah manusia".