Teheran Washington Jajaki Damai

Di tengah memanasnya suhu politik dan peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Teluk, Teheran secara mengejutkan mulai membuka pintu diplomasi. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pemerintah Iran sedang menjajaki berbagai jalur untuk meredakan ketegangan yang meningkat drastis dengan Washington. Langkah ini menandai sebuah keterbukaan yang hati-hati dari pihak Iran, meskipun AS terus memperkuat kehadiran militernya di dekat perbatasan mereka.

Esmaeil Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mengonfirmasi bahwa serangkaian proses diplomatik sedang dievaluasi untuk mencapai de-eskalasi. "Negara-negara regional berperan sebagai perantara dalam menyampaikan pesan-pesan antar kedua belah pihak," jelas Baghaei dalam pernyataan terbarunya, seperti dikutip dari Reuters. Ia menambahkan, Teheran berharap hasil dari upaya ini dapat terlihat dalam beberapa hari mendatang.

Baghaei lebih lanjut menjelaskan bahwa detail dari setiap proses diplomatik, termasuk kerangka kerja untuk potensi pembicaraan, sedang dalam tahap penelaahan mendalam. "Berbagai poin telah saling disampaikan, dan kami saat ini sedang memutuskan serta menelaah detail dari setiap proses diplomatik," imbuhnya, menunjukkan keseriusan Teheran dalam mencari solusi damai.

Sinyal positif dari Teheran ini sejalan dengan komentar Presiden AS Donald Trump pekan lalu, yang menyebut Iran "sangat serius berbicara" dengan Washington. Pernyataan Trump ini menarik perhatian, mengingat Angkatan Laut AS baru-baru ini mengerahkan aset militer besar-besaran di dekat perairan Iran, sebuah langkah yang sebelumnya meningkatkan ketegangan.

Beberapa jam sebelum komentar Trump, pejabat keamanan tertinggi Iran, Ali Larijani, juga telah mengisyaratkan melalui media sosial bahwa persiapan negosiasi sedang berlangsung. Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai pembicaraan langsung, serangkaian sinyal paralel dari kedua belah pihak mengindikasikan adanya kontak di balik layar. Upaya ini jelas bertujuan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di tengah peningkatan kewaspadaan militer di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sempat mengeluarkan peringatan keras bahwa setiap serangan AS terhadap Iran akan memicu perang regional. Menanggapi hal tersebut, Presiden Trump dengan santai menyatakan, "Tentu saja dia akan mengatakan hal itu." Trump kemudian menambahkan harapannya, "Semoga kita akan mencapai kesepakatan. Jika tidak, maka kita akan mengetahui apakah dia benar atau tidak," mengisyaratkan kesediaannya untuk tetap mencari jalan keluar diplomatik meskipun ada retorika keras.