Teheran Bergemuruh Jet Tempur Israel Beraksi

Internationalmedia.co.id – News – Langit di atas Teheran, ibu kota Iran, diliputi suara ledakan keras dan deru pesawat tempur pada Jumat (6/3/2026). Israel telah mengklaim bertanggung jawab atas serangkaian serangan udara ke kota tersebut, sekaligus mengonfirmasi pengerahan jet tempurnya.

Dalam pernyataan resminya, pihak Israel menyebut serangan ini sebagai "luas" namun menahan diri untuk tidak merinci lebih lanjut. Koresponden Al Jazeera yang berada di Teheran melaporkan bahwa suara jet tempur dan ledakan memang terdengar sangat jelas di seantero ibu kota.

Serangan Israel ini terjadi menyusul aksi balasan Iran sehari sebelumnya. Pada Kamis (5/3), Iran melancarkan serangan rudal dan roket ke Tel Aviv, yang memicu ledakan di berbagai lokasi di kota tersebut.

Televisi pemerintah Iran mengklaim bahwa rudal mereka berhasil menghantam "sasaran di jantung Tel Aviv." Klaim ini muncul setelah militer Israel menyatakan sedang berupaya keras untuk mencegat rentetan tembakan yang datang dari Iran pada Kamis malam. Wartawan dari kantor berita AFP di Tel Aviv turut melaporkan mendengar dua gelombang ledakan hampir bersamaan yang menggema di seluruh penjuru kota.