Sragen Saksi Bisu Pemakaman Spektakuler

Internationalmedia.co.id – News – Sebuah momen pemakaman yang tak lazim menyita perhatian publik di Sragen, Jawa Tengah. Seorang wanita berinisial I, berusia 39 tahun, yang memiliki bobot tubuh mencapai 300 kilogram, akhirnya dikebumikan dengan bantuan luar biasa dari 35 personel gabungan. Kejadian ini menjadi sorotan lantaran kompleksitas dan koordinasi yang dibutuhkan dalam prosesi tersebut.

Menurut laporan internationalmedia.co.id, prosesi pemakaman berlangsung pada Selasa sore, 4 Agustus, sekitar pukul 17.23 WIB, di TPU Mbah Balak, Plumbungan, Karangmalang, Sragen. Jenazah almarhumah, yang disemayamkan dalam peti berwarna putih, memerlukan penanganan khusus saat diturunkan ke liang lahat. Tim gabungan menggunakan teknik vertical rescue untuk memastikan proses berjalan lancar dan aman.

Triyono Putro, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen, menjelaskan bahwa pemakaman ini melibatkan sinergi dari berbagai elemen masyarakat dan instansi. "Tim gabungan kami terdiri dari lebih dari 35 personel, termasuk relawan Sukapura Sragen, Damkar, dan PMI. Mereka semua bahu-membahu membantu masyarakat dengan menerapkan teknik vertical rescue," ujar Triyono saat diwawancarai di lokasi pemakaman. Ia menambahkan rasa syukurnya, "Alhamdulillah, semua bisa berjalan dengan baik berkat kerja sama teman-teman."

Persiapan matang menjadi kunci keberhasilan prosesi ini. Triyono mengungkapkan, "Kami membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk setting, penggalian liang lahat, dan memastikan semuanya siap. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar." Proses penurunan jenazah ke dalam liang lahat sendiri memakan waktu sekitar 20 menit. Menurut Triyono, ini merupakan pengalaman pertama di Sragen dalam menangani pemakaman jenazah dengan bobot mencapai 300 kilogram, menjadikannya peristiwa yang sangat langka dan bersejarah bagi daerah tersebut.