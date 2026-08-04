Jakarta Hadapi Bulan Krusial Pimpinan DPRD Beri Peringatan

Internationalmedia.co.id – News – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat Ibu Kota untuk bersatu padu menjaga keamanan dan ketertiban. Seruan ini muncul di tengah kabar akan terjadinya gelombang demonstrasi di Jakarta sepanjang bulan ini, di mana Baco menegaskan bahwa Jakarta harus tetap menjadi rumah yang aman bagi semua warganya.

Menyikapi rencana aksi unjuk rasa, Baco mengingatkan bahwa hak untuk menyampaikan aspirasi dijamin oleh konstitusi. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis yang dapat merugikan publik. "Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, itu adalah jaminan konstitusi. Namun, jangan sampai penyampaian aspirasi tersebut berujung pada perusakan fasilitas umum, melukai orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa," ujar Baco kepada awak media pada Rabu (5/8/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Baco turut menyoroti insiden pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurutnya, tindakan tersebut kontradiktif dengan upaya Pemerintah Provinsi Jakarta yang gencar mengampanyekan citra Ibu Kota sebagai kota yang aman dan ramah. Ia menambahkan, Gubernur DKI Jakarta bahkan telah menginstruksikan agar pagar-pagar tersebut segera dilepas demi menjaga estetika dan aksesibilitas kota.

Untuk menjamin stabilitas keamanan, Baco mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta telah menjalin koordinasi yang erat dan intensif dengan pihak Kepolisian (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta seluruh aparat penegak hukum lainnya. Ia juga kembali menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat. "Jakarta harus tetap menjadi rumah yang aman bagi semua penghuninya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga kota ini," tutup Baco, menyerukan partisipasi kolektif warga.