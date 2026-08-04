Maluku Utara Diguncang Kekuatan Tak Terduga

Warga Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, dikejutkan oleh guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 pada dini hari tanggal 5 Agustus 2026. Internationalmedia.co.id – News mengabarkan bahwa pusat gempa terdeteksi pada kedalaman 25 kilometer di bawah permukaan laut, memicu kekhawatiran sesaat di tengah malam.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun X resminya merilis data terkait peristiwa ini. Gempa tercatat terjadi tepat pada pukul 03:16:38 WIB, dengan koordinat episentrum berada di 1.60 Lintang Utara dan 126.59 Bujur Timur. Informasi ini menjadi rujukan utama bagi masyarakat dan pihak berwenang.

Lebih lanjut, BMKG menjelaskan bahwa pusat gempa berlokasi sekitar 114 kilometer di sebelah barat laut Kabupaten Halmahera Barat. Kabar baiknya, setelah analisis mendalam, BMKG memastikan bahwa guncangan ini tidak memiliki potensi untuk memicu tsunami, memberikan ketenangan bagi masyarakat pesisir yang khawatir akan dampak lanjutan.

Meskipun demikian, warga di wilayah terdampak dan sekitarnya diimbau untuk tetap tenang namun waspada, serta selalu merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG dan otoritas setempat guna menghindari berita yang tidak benar. Kejadian ini menjadi pengingat akan aktivitas geologi di wilayah timur Indonesia yang memang dikenal rawan gempa.