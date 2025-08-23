Skandal Politik dan Kecelakaan Udara Guncang Dunia!

Berita mengejutkan datang dari berbagai belahan dunia. Internationalmedia.co.id melaporkan serangkaian peristiwa penting yang mengguncang panggung politik internasional dan dunia penerbangan. Dari skandal korupsi hingga kecelakaan pesawat tempur, berikut lima berita terpopuler hari ini:

Pertama, Malaysia mengandangkan seluruh armada jet tempur Hornet F/A-18D menyusul kecelakaan salah satu pesawatnya. Kepala Jenderal Angkatan Udara Kerajaan Malaysia (RMAF), Datuk Seri Muhammad Norazlan Aris, menyatakan seluruh armada di-grounding sementara hingga penyelidikan penyebab kecelakaan selesai. Keputusan ini diambil untuk memastikan keselamatan penerbangan.

Kedua, ketegangan meningkat antara Amerika Serikat dan Venezuela. Presiden Maduro mengecam keras pengerahan tiga kapal perang AS di lepas pantai Venezuela sebagai upaya ilegal untuk menggulingkan pemerintahannya. AS sendiri meningkatkan tekanan dengan menaikkan hadiah penangkapan Maduro menjadi US$50 juta atas tuduhan perdagangan narkoba.

Ketiga, dunia politik Belanda dilanda guncangan. Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp mengundurkan diri setelah rapat kabinet gagal mencapai kesepakatan mengenai sanksi terhadap Israel. Partai Veldkamp pun keluar dari koalisi pemerintah, menambah kekacauan politik di Negeri Kincir Angin.

Keempat, pernyataan mengejutkan datang dari Presiden AS Donald Trump. Ia mengaku berharap aksinya membantu mengakhiri perang Ukraina-Rusia akan membantunya masuk surga. Pernyataan ini ia sampaikan setelah melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Putin.

Terakhir, Perdana Menteri Prancis Francois Bayrou mengancam akan membongkar nama-nama anggota parlemen dan pejabat yang korup. Ancaman ini dilontarkan sebagai respon atas kecurigaan publik terhadap praktik korupsi di pemerintahan. Bayrou bertekad untuk memangkas anggaran negara yang membengkak.