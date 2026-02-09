Skandal Epstein Terus Memanas, Pangeran Andrew di Ujung Tanduk

Internationalmedia.co.id – News – Raja Charles III secara terbuka menyatakan keprihatinan mendalamnya terkait tuduhan yang terus menyeret nama adiknya, mantan Pangeran Andrew, dalam pusaran skandal kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Istana Buckingham menegaskan dukungan penuh terhadap penyelidikan kepolisian atas kasus yang mengguncang monarki Inggris tersebut.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis, pihak istana mengungkapkan, "Raja telah menjelaskan… keprihatinannya yang mendalam atas tuduhan yang terus muncul terkait perilaku Tuan (Andrew) Mountbatten-Windsor." Pernyataan itu juga menambahkan bahwa meskipun klaim spesifik tersebut merupakan tanggung jawab pribadi Andrew, Istana siap memberikan dukungan penuh kepada Kepolisian Thames Valley jika diminta, sebagaimana mestinya. Seruan agar Andrew menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kasus Epstein juga telah disuarakan oleh sejumlah anggota komite Kongres Amerika Serikat sejak November tahun lalu.

Hubungan Andrew dengan Epstein telah lama menjadi sorotan. Pada November tahun lalu, Raja Charles telah mengambil langkah tegas dengan mencopot gelar pangeran dari Andrew dan memintanya meninggalkan kediaman resminya di Kastil Windsor. Sejak saat itu, Andrew kini menggunakan nama keluarga Andrew Mountbatten-Windsor. Ia secara konsisten membantah melakukan pelanggaran hukum apa pun terkait hubungannya dengan Epstein. Andrew juga sebelumnya mengklaim bahwa kontak mereka terputus setelah Epstein dihukum pada tahun 2008, kecuali satu kunjungan ke New York pada tahun 2010 yang disebutnya bertujuan untuk mengakhiri hubungan tersebut secara definitif.

Namun, dokumen-dokumen yang baru-baru ini dirilis ke publik telah mengungkap fakta yang bertolak belakang. Berkas-berkas tersebut menunjukkan bahwa Andrew tetap menjalin kontak rutin dengan Epstein setelah vonis tahun 2008, bahkan membahas potensi kesepakatan bisnis dan pertemuan sosial. Lebih mengejutkan lagi, beberapa email dalam berkas kasus tersebut mengindikasikan bahwa Epstein dan Andrew pernah berdiskusi mengenai wanita-wanita yang diusulkan Epstein untuk diperkenalkan kepada sang Pangeran Inggris. Dalam salah satu email, Epstein bahkan menawarkan untuk membawa tiga wanita langsung ke Istana Buckingham.

Hingga saat ini, Andrew belum memberikan tanggapan terbaru terkait bocornya dokumen-dokumen kasus Epstein di AS pekan lalu. Pihak Istana Buckingham sendiri memilih untuk tidak berkomentar mengenai perkembangan terbaru ini, meninggalkan banyak pertanyaan tak terjawab di tengah sorotan publik yang semakin tajam.