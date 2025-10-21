Skandal di Balik Forum Keamanan: Wamenhan Vietnam Diduga Lecehkan Staf Korsel

Internationalmedia.co.id – Sebuah tuduhan serius mengguncang hubungan diplomatik antara Vietnam dan Korea Selatan. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Vietnam, Hong Xuan Chien, dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pegawai negeri sipil (PNS) Korea Selatan (Korsel) saat menghadiri forum keamanan tahunan di Seoul pada bulan September lalu.

Akibat tuduhan ini, pemerintah Korsel bertindak cepat dengan memanggil Duta Besar Vietnam untuk dimintai keterangan. Kementerian Pertahanan Korsel melalui AFP, Selasa (21/10/2025), menyatakan telah mengambil "tindakan yang tepat" terkait insiden tersebut, meski enggan memberikan detail lebih lanjut. Seorang pejabat Seoul yang tidak ingin disebutkan namanya menambahkan bahwa detail insiden dirahasiakan untuk menghormati korban.

Dalam pertemuan tertutup dengan wartawan Korsel pada Senin (20/10), Kementerian Pertahanan Korsel mengecam keras tindakan Wamenhan Vietnam dan meminta jaminan agar kejadian serupa tidak terulang. Wamenhan Vietnam sendiri telah meninggalkan Korsel sehari setelah insiden tersebut terjadi.

Menurut laporan media lokal, atase Vietnam telah dipanggil seminggu kemudian dan menyampaikan penyesalan atas insiden tersebut. Ia juga meyakinkan Kementerian Pertahanan Korsel bahwa kejadian serupa tidak akan terulang. Hingga saat ini, Kedutaan Besar Vietnam di Seoul belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan ini. Kasus ini menjadi sorotan dan berpotensi memengaruhi hubungan bilateral kedua negara.