Serangan Teror Guncang Suriah, Polisi Tewas!

Internationalmedia.co.id melaporkan insiden memilukan dari Suriah. Sebuah serangan bom bunuh diri di pos pemeriksaan keamanan di Deir Ezzor, timur Suriah, telah merenggut nyawa seorang polisi. Kantor berita SANA, mengutip laporan AFP, menyatakan bahwa anggota pasukan keamanan internal tersebut menjadi korban serangan brutal yang diduga dilakukan oleh kelompok Negara Islam (IS).

Tidak hanya satu, SANA juga menyebutkan bahwa upaya serangan kedua berhasil digagalkan. Pihak keamanan berhasil melumpuhkan satu pelaku sebelum ia sempat meledakkan diri. Namun, pelaku lainnya berhasil menerobos dan mengakhiri hidupnya dengan meledakkan bom yang dibawanya. Insiden ini terjadi di pos pemeriksaan Siyasiyeh.

Meskipun IS telah dikalahkan secara teritorial di Suriah pada 2019, kelompok teroris ini rupanya masih eksis dan terus melancarkan aksi teror. Mereka diketahui masih memiliki sel-sel tersembunyi di wilayah gurun terpencil dan kerap melakukan serangan sporadis. Kejadian ini menjadi bukti nyata ancaman yang masih membayangi Suriah.

Dalam perkembangan terpisah, SANA juga melaporkan ledakan bom mobil di Damaskus. Untungnya, ledakan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, kejadian ini semakin memperkuat kekhawatiran akan situasi keamanan yang masih rawan di Suriah. Pihak berwenang tentunya akan meningkatkan kewaspadaan dan memperketat keamanan di seluruh wilayah Suriah untuk mencegah terulangnya insiden serupa.