Internationalmedia.co.id melaporkan insiden ledakan di jalur kereta api Rusia yang menewaskan tiga orang. Insiden yang terjadi di wilayah Oryol, Rusia barat ini, menimbulkan spekulasi dan kecurigaan. Sumber dari badan intelijen militer Ukraina mengakui bertanggung jawab atas ledakan tersebut, namun membantah keterlibatan dalam kecelakaan kereta api lain di wilayah Leningrad yang juga menelan korban jiwa.

Ledakan yang diduga disabotase ini menghancurkan jalur kereta api, mengakibatkan tiga petugas Garda Nasional Rusia tewas. Selain itu, kerusakan jalur kereta api juga menyebabkan dua kereta api tergelincir di wilayah Leningrad, menewaskan seorang masinis. Gubernur Leningrad, Alexander Drozdenko, mengkonfirmasi kejadian tersebut dan menjelaskan upaya pemulihan sedang dilakukan. Masinis yang tewas terperangkap di dalam kabin lokomotif dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Pihak berwenang Ukraina sendiri menuding Rusia memanfaatkan jalur kereta api untuk mengirimkan pasukan dan perlengkapan militer ke medan perang di Ukraina. Insiden ini menjadi serangan terbaru yang menyasar infrastruktur kereta api Rusia, menunjukkan eskalasi konflik dan meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Investigasi lebih lanjut masih terus dilakukan untuk mengungkap detail peristiwa dan motif di balik serangan tersebut.