Serangan Gagal? Rahasia di Balik Batalnya Serangan Israel ke Iran

Internationalmedia.co.id memberitakan sebuah informasi mengejutkan terkait rencana serangan militer Israel ke fasilitas nuklir Iran yang batal dilakukan. Informasi ini didapat dari laporan New York Times (NYT), yang mengutip sejumlah pejabat pemerintahan AS. Terungkap, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump lah yang menjadi pihak yang mencegah serangan tersebut.

Menurut NYT, Israel telah menyiapkan rencana serangan terhadap situs nuklir Iran pada Mei tahun lalu. Tujuannya adalah untuk menghambat program nuklir Iran selama setahun atau lebih. Namun, Trump secara tegas menolak rencana tersebut. Ia memilih jalur diplomasi dengan Iran, berbeda dengan pendekatan militer yang disukai beberapa pejabat AS.

Keputusan Trump ini diambil setelah perdebatan internal yang cukup alot di pemerintahan AS. Ada pihak yang menginginkan pendekatan militer yang lebih keras terhadap Teheran, sementara pihak lain khawatir akan memicu perang besar di Timur Tengah. Situasi geopolitik yang sudah tegang di kawasan tersebut menjadi pertimbangan utama.

Trump bahkan secara langsung memberi tahu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa AS tidak akan mendukung serangan militer ke Iran. Dukungan AS sangat krusial bagi Israel, bukan hanya untuk perlindungan dari serangan balasan Iran, tetapi juga untuk keberhasilan operasi militer itu sendiri. Tanpa dukungan AS, rencana serangan Israel pun akhirnya dibatalkan.

Langkah Trump ini bertolak belakang dengan kebijakannya di masa jabatan pertama. Saat itu, ia menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran dan menyetujui serangan militer yang menewaskan Jenderal Qassem Soleimani. Ironisnya, pekan lalu Trump mengumumkan pembicaraan langsung dengan Iran mengenai isu nuklir, setelah pertemuannya dengan Netanyahu di Gedung Putih. Pembicaraan antara AS dan Iran telah berlangsung di Oman dan direncanakan berlanjut di Roma. Kedua negara menyebut pembicaraan tersebut berjalan positif dan konstruktif.