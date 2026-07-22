Satu Komando untuk Negeri

Jakarta – Sebuah potret kebersamaan yang sarat makna baru-baru ini diunggah oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menampilkan dirinya bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Internationalmedia.co.id – News mencatat, momen ini bukan sekadar simbol, melainkan penegasan ulang komitmen sinergi antara Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung sebagai pilar utama stabilitas negara.

Melalui akun Instagram resminya pada Rabu, Jenderal Sigit membagikan foto yang menampilkan salam komando bersama dua petinggi negara tersebut. Dalam keterangan unggahannya, ia secara tegas menyatakan bahwa "Sinergitas TNI, Polri, dan Kejaksaan merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas keamanan, menegakkan hukum, serta menjaga kedaulatan NKRI."

Lebih lanjut, Jenderal Sigit menjelaskan bahwa kebersamaan yang terpancar dari foto tersebut merupakan cerminan nyata dari komitmen kuat ketiga institusi untuk terus mempererat koordinasi dan kolaborasi dalam setiap pelaksanaan tugas. "Kebersamaan ini mencerminkan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam setiap pelaksanaan tugas," ujarnya.

Kapolri juga menekankan pentingnya menjaga soliditas yang berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan ini, ia berkomitmen, bersama Panglima TNI dan Jaksa Agung, untuk senantiasa memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan akhirnya adalah mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita besar yang membutuhkan sinergi dari seluruh elemen bangsa.

Pesan soliditas dan sinergi yang disampaikan oleh Kapolri ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. (internationalmedia.co.id/news)