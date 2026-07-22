Dari Wamenhan Kini Pimpin Universitas RI

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik Marsekal (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. Donny, yang sebelumnya dikenal sebagai Wakil Menteri Pertahanan, kini mengemban amanah baru di sektor pendidikan tinggi. Bersamaan dengan itu, Yos Sunitiyoso juga dilantik sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia.

Pelantikan penting ini dilangsungkan dengan khidmat di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, menandai penataan kepemimpinan di beberapa lembaga strategis negara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih turut hadir, memberikan bobot pada acara pelantikan yang diselenggarakan dengan protokol kenegaraan.

Prosesi dimulai dengan kumandang lagu kebangsaan ‘Indonesia Raya’, dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 80P Tahun 2026. Keppres tersebut secara resmi mengukuhkan pengangkatan Donny sebagai Gubernur dan Yos sebagai Wakil Gubernur Universitas RI. Sebelum memandu sumpah jabatan, Presiden Prabowo memastikan kesediaan para pejabat yang akan dilantik untuk mengemban amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

"Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian bunyi sumpah yang diucapkan oleh Donny dan Yos, menegaskan komitmen mereka terhadap negara dan etika jabatan.

Setelah pengucapan sumpah dan janji, kedua pejabat tersebut segera menandatangani berita acara pelantikan, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Acara kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden dan para tamu undangan kepada para pejabat yang baru dilantik, menandai dimulainya babak baru dalam kepemimpinan Universitas Republik Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, telah mengumumkan bahwa Presiden Prabowo akan melantik pimpinan lembaga Universitas Republik Indonesia. Ia menyebutkan bahwa dua tokoh akan dilantik pada sore hari itu, mengisyaratkan pentingnya posisi yang kini diemban oleh Donny dan Yos dalam memajukan pendidikan tinggi di Indonesia.

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