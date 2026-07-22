Bulan Purnama Picu Rob Pesisir

Warga di berbagai wilayah pesisir Indonesia diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Internationalmedia.co.id – News melaporkan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi banjir rob yang diperkirakan akan terjadi mulai 23 Juli hingga 4 Agustus. Peringatan ini disampaikan BMKG melalui akun Instagram resminya, @infobmkg, sebagai respons terhadap fenomena alam yang akan datang.

Penyebab utama dari potensi peningkatan muka air laut ini adalah fenomena Fase Bulan Purnama yang puncaknya diperkirakan jatuh pada 29 Juli. Kondisi astronomis ini secara alami dapat memicu pasang maksimum yang signifikan. Melalui pantauan data ketinggian air (water level) dan analisis prediksi pasang surut, BMKG mengidentifikasi adanya ancaman banjir pesisir di beberapa titik strategis di Indonesia.

BMKG merinci sejumlah wilayah pesisir yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Daerah-daerah tersebut antara lain:

Pesisir Aceh

Pesisir Sumatera Utara

Pesisir Kepulauan Riau

Pesisir Sumatera Barat

Pesisir Jakarta

Pesisir Jawa Barat

Pesisir Jawa Tengah

Pesisir Jawa Timur

Pesisir Nusa Tenggara Barat

Pesisir Kalimantan Utara

Pesisir Kalimantan Selatan

Pesisir Kalimantan Barat

Pesisir Maluku

Potensi banjir pesisir ini diperkirakan akan berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat yang berada di sekitar area pelabuhan dan garis pantai. Gangguan dapat terjadi pada sektor transportasi laut, kegiatan perikanan, serta aktivitas sehari-hari warga yang tinggal di kawasan rendah dekat laut.

Mengingat potensi dampak yang mungkin terjadi, masyarakat diimbau untuk senantiasa waspada dan siaga dalam menghadapi pasang maksimum air laut. Penting bagi warga untuk terus memantau dan mengikuti informasi terbaru mengenai cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG melalui kanal resminya. Informasi lebih lanjut juga dapat diakses melalui internationalmedia.co.id.