Pernikahan Terancam Jesslyn Hilang Misterius

Jakarta – Internationalmedia.co.id – News melaporkan, misteri hilangnya atlet golf Jesslyn Wijaya semakin mendalam. Kasus yang awalnya dilaporkan sebagai dugaan penculikan ini kini memasuki babak baru setelah calon suaminya, Evan (37), dimintai keterangan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Di tengah upaya pencarian, polisi menemukan fakta mengejutkan: Jesslyn ternyata telah terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia, sehari setelah laporan kehilangannya muncul.

Andi Darti, kuasa hukum Evan, menyatakan bahwa kliennya saat ini sangat fokus untuk memastikan keberadaan dan keselamatan Jesslyn. Evan, yang akan segera menikahi Jesslyn, hingga kini belum mendapatkan informasi pasti mengenai keberadaan calon istrinya tersebut. "Kemarin calon suami Jesslyn didengarkan keterangannya di Polres. Dan Evan selaku calon suami saat ini fokus untuk memastikan keberadaan dan keselamatan Jesslyn," ujar Darti pada Rabu (22/7/2026).

Fakta menarik terungkap dari data manifes penerbangan yang didapatkan kepolisian. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra menjelaskan bahwa Jesslyn Wijaya Lay terpantau meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur pada Selasa (14/7), berangkat dari Semarang. Ia terbang bersama dua orang lainnya, salah satunya diidentifikasi sebagai ayahnya. Keberangkatan ini terjadi hanya sehari setelah laporan dugaan penculikan pada Senin (13/7) malam.

Informasi mengenai keberangkatan Jesslyn ke Malaysia ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat laporan awal menyebutkan ia diculik dari sebuah restoran di Jakarta Pusat. Darti sendiri belum dapat memastikan kebenaran Jesslyn telah berada di Malaysia, namun ia mencurigai adanya perencanaan di balik hilangnya atlet golf tersebut. "Kami belum bisa memastikan (Jesslyn ke Malaysia), tetapi ada beberapa bukti petunjuk yang menurut saya selaku kuasa hukum harus didalami yakni ada perencanaan terlebih dahulu," tambahnya.

Jesslyn dan Evan diketahui akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Selama sekitar sepuluh bulan terakhir, Jesslyn tinggal sendiri di sebuah apartemen di kawasan Pluit, Jakarta Utara, setelah keluar dari rumah orang tuanya. Barang-barang pribadinya masih berada di apartemen tersebut.

Meskipun pelapor awal telah mencabut laporan dugaan penculikan, pihak kepolisian melalui internationalmedia.co.id memastikan bahwa proses penyelidikan masih terus berlanjut. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di lokasi kejadian dugaan penculikan juga telah dilakukan, namun hasilnya tidak menemukan rekaman CCTV yang dapat memberikan petunjuk. Hingga kini, pihak berwajib masih mendalami berbagai kemungkinan di balik hilangnya Jesslyn Wijaya.