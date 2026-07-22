Pengemudi Alphard Ngamuk di Bundaran HI

Internationalmedia.co.id – News melaporkan sebuah insiden yang melibatkan pengemudi mobil mewah Toyota Alphard dan seorang petugas keamanan dilaporkan terjadi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Peristiwa ini berujung pada cekcok mulut yang sempat memanas, setelah pengemudi Alphard tersebut diduga menerobos lampu merah. Keributan ini terjadi pada Rabu (22/7/2026).

Menurut keterangan yang dihimpun, pengemudi Alphard nekat melintasi lampu lalu lintas saat sedang menyala merah di area penyeberangan, tepatnya di depan Hotel Pullman. Melihat pelanggaran tersebut, seorang petugas keamanan yang berjaga di lokasi segera bertindak untuk menegur.

Kapolsek Metro Menteng, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, menjelaskan bahwa petugas keamanan tersebut mencoba menegur pengemudi dengan cara menggebrak kaca mobil. "Pengendara mobil menerobos lampu merah di penyeberangan depan Hotel Pullman," kata AKBP Braiel saat dihubungi internationalmedia.co.id.

Tindakan penggebrakkan kaca ini rupanya tidak diterima oleh pengemudi Alphard, yang kemudian memicu respons emosional dan berujung pada adu mulut. "Kemudian satpam menegur pengendara dengan menggebrak kaca mobil. Pengendara mobil tidak terima dengan tindakan sekuriti tersebut dan terjadi cekcok mulut," imbuh Braiel.

Untuk menghindari eskalasi lebih lanjut, kedua belah pihak, baik pengemudi maupun petugas keamanan, akhirnya diarahkan ke Pospol Thamrin. Di sana, pihak kepolisian memfasilitasi proses mediasi guna mencari jalan keluar secara damai.

Setelah melalui dialog dan mediasi yang dibantu oleh Kapospol, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. "Setelah kedua belah pihak sepakat akhirnya saling memaafkan dan berjabat tangan. Sudah diselesaikan secara kekeluargaan dibantu mediasi oleh Kapospol di Pospol Thamrin," pungkasnya, menandai berakhirnya ketegangan di salah satu ikon Jakarta tersebut.