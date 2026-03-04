Samudra Hindia Bergejolak Rudal Iran Sasar Kapal Perang AS

Internationalmedia.co.id – News – Teheran mengklaim telah melancarkan serangan rudal yang berhasil menghantam kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat di Samudra Hindia. Pengumuman mengejutkan ini datang dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Rabu (4/3/2026), menegaskan bahwa operasi tersebut merupakan balasan atas serangkaian agresi sebelumnya.

Menurut laporan yang dirilis oleh kantor berita Tasnim dan Press TV, kapal perusak AS tersebut, yang saat itu sedang melakukan pengisian bahan bakar dari kapal tanker Amerika, menjadi sasaran empuk rudal Ghadr-380 dan Talaeieh. Serangan presisi ini, yang dilancarkan oleh unit Angkatan Laut IRGC, terjadi di perairan lebih dari 600 kilometer dari pantai selatan Iran.

Rudal Ghadr-380 dikenal sebagai rudal balistik jarak menengah (MRBM) dengan kemampuan jangkauan hingga 2.000 kilometer, dirancang untuk serangan akurat dan pengerahan cepat. Sementara itu, Talaeieh adalah sistem rudal jelajah strategis yang diklaim mampu menjangkau target hingga 1.000 kilometer. Keunggulan Talaeieh disebut-sebut terletak pada kecerdasannya, yang memungkinkan perubahan target di tengah misi, menambah dimensi strategis yang signifikan.

Berdasarkan analisis intelijen IRGC, insiden penyerangan saat pengisian bahan bakar ini memicu "kebakaran meluas" pada kedua kapal militer AS tersebut, menciptakan kepulan asap tebal yang membumbung tinggi ke langit.

Serangan ini merupakan bagian dari gelombang balasan Iran terhadap target-target Israel dan AS, menyusul serangkaian agresi yang dilancarkan kedua negara tersebut sejak Sabtu (28/2). Rentetan serangan AS-Israel sebelumnya telah merenggut nyawa sejumlah tokoh penting dan pejabat tinggi Teheran, termasuk pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Laporan terbaru dari Bulan Sabit Merah Iran mencatat bahwa sedikitnya 787 jiwa melayang akibat gelombang serangan tersebut.

Sebagai respons, Iran telah melancarkan serangan rudal dan drone terhadap target-target di Israel, serta pangkalan dan aset militer AS di berbagai negara Teluk. IRGC secara spesifik mengumumkan penargetan sejumlah lokasi sensitif dan strategis di wilayah pendudukan Israel, di samping kepentingan Amerika di Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait.

Kapal induk AS USS Abraham Lincoln yang beroperasi di kawasan tersebut juga disebut-sebut menjadi target potensial dalam daftar IRGC. Teheran menegaskan tekadnya untuk melanjutkan serangan hingga tercapai "kekalahan total" musuh.