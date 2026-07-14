Sadis Driver Ojol Tewas Saat Tidur Pelaku Ditangkap

Internationalmedia.co.id – News melaporkan, seorang pria bernama Rahmat Dimas, yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan sadis terhadap driver ojek online (ojol) berinisial ATP, berhasil diringkus pihak kepolisian. ATP ditemukan tewas setelah ditusuk saat tertidur pulas di base camp ojol di kawasan Kosambi, Kota Tangerang. Pelaku juga membawa kabur sepeda motor dan ponsel milik korban.

Penangkapan Rahmat Dimas, yang juga dikenal dengan inisial RD alias D, dilakukan pada Selasa dini hari, tepatnya pukul 00.30 WIB. Ia diamankan di sebuah kontrakan yang berlokasi di Jalan Bunderan Kamal, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari foto yang diterima internationalmedia.co.id, tampak pelaku mengenakan baju hitam saat diringkus petugas.

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengonfirmasi penangkapan tersebut. "Tim telah mengamankan seorang pria berinisial RD alias D, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pembunuhan terhadap pengemudi ojek online dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia," jelas Kombes Iman Imanuddin pada Selasa (14/7).

Peristiwa tragis ini sendiri terjadi pada Minggu (12/7) sekitar pukul 03.50 WIB. Lokasinya berada di sebuah base camp ojol di Perumahan Villa Taman Bandara, Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang. Setelah melancarkan aksinya, pelaku membawa kabur sepeda motor Honda PCX dan sebuah handphone milik korban.

Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Iwan Heristiawan, saat dihubungi internationalmedia.co.id, membenarkan kejadian tersebut. "Korban adalah driver ojol. Korban kehilangan sepeda motor Honda PCX dan sebuah handphone," ujarnya pada Selasa (14/7).

Menurut keterangan saksi, salah satu rekan korban sempat mendapati keberadaan orang tak dikenal di area base camp ojol tersebut. Saksi melihat pelaku membawa kabur motor korban dan sempat melakukan pengejaran hingga kehilangan jejak di daerah Kamal, Jakarta Utara. Setelah gagal mengejar, saksi kembali ke lokasi kejadian dan menemukan korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. AKP Iwan Heristiawan menambahkan, "Korban ditusuk saat tidur. Korban meninggal dunia di lokasi, mengalami luka tusuk di bagian leher."