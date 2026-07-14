Ancol Gratiskan Tiket Masuk Lansia Cek Sekarang

Kabar gembira datang dari destinasi wisata populer, Ancol. Internationalmedia.co.id – News mengabarkan bahwa Taman Impian Jaya Ancol kembali menghadirkan program istimewa bagi para lansia, menawarkan kesempatan emas untuk menikmati beberapa wahana secara gratis hingga 31 Juli 2026. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan pengalaman liburan yang menyenangkan dan terjangkau bagi kelompok usia lanjut.

Program ini secara khusus ditujukan bagi warga lanjut usia (lansia) yang telah menginjak usia 60 tahun ke atas. Mereka berhak mendapatkan tiket masuk gratis ke salah satu dari dua atraksi unggulan Ancol: Sea World Ancol atau Jakarta Bird Land. Penawaran menarik ini berlaku untuk periode kunjungan hingga tanggal 31 Juli 2026, memberikan waktu yang cukup panjang bagi para lansia untuk merencanakan kunjungan mereka.

Penting untuk dicatat, promo ini berlaku dengan syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh para pengunjung. Meskipun detail lengkap mengenai syarat dan ketentuan disarankan untuk dikonfirmasi langsung melalui situs resmi Ancol atau loket informasi, umumnya promo semacam ini memerlukan verifikasi identitas (KTP) untuk membuktikan usia. Pengunjung lansia mungkin juga perlu melakukan pendaftaran di loket khusus atau melalui sistem daring yang telah disediakan. Promo ini biasanya tidak dapat digabungkan dengan promosi lainnya dan berlaku untuk kunjungan pada hari yang telah ditentukan.

Bagi para lansia maupun keluarga yang berencana mengunjungi Ancol menggunakan transportasi publik, Kereta Commuter Line (KRL) menjadi pilihan yang sangat praktis. Pengunjung dapat menaiki KRL dengan tujuan Stasiun Ancol, yang merupakan stasiun terdekat dari kawasan wisata tersebut. Dari stasiun, perjalanan menuju gerbang utama Ancol dapat dilanjutkan dengan berjalan kaki singkat atau menggunakan transportasi lokal lainnya, memudahkan akses tanpa perlu repot mencari parkir.

Kesempatan emas ini terbuka lebar hingga 31 Juli 2026, memberikan waktu yang cukup bagi para lansia untuk merencanakan kunjungan mereka dan menikmati keindahan serta edukasi yang ditawarkan oleh Sea World Ancol atau Jakarta Bird Land. Segera manfaatkan promo menarik ini dan ciptakan kenangan indah di Ancol.