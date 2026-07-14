Langkah Strategis Kapolresta Tangerang

Dalam sebuah langkah strategis yang menegaskan komitmen terhadap stabilitas dan keamanan wilayah, Kapolresta Tangerang Kombes Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah baru-baru ini melakukan serangkaian kunjungan penting. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, sasaran utama silaturahmi ini adalah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang dan Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0510/Tigaraksa, dengan tujuan utama memperkokoh sinergi dan kolaborasi antar-institusi penegak hukum serta pertahanan.

Pertemuan pertama berlangsung di kantor Kejari Kabupaten Tangerang, di mana Kombes Indra Waspada beserta jajarannya disambut hangat oleh Kepala Kejari Kabupaten Tangerang, Wahyudi Eko Husodo. Suasana akrab menyelimuti diskusi yang menyentuh berbagai isu krusial. Pembahasan utama meliputi penguatan sinergi dalam penegakan hukum, efektivitas koordinasi penanganan perkara, serta peningkatan kualitas pelayanan hukum yang profesional dan berkeadilan bagi masyarakat.

Menyikapi pentingnya kolaborasi, Kombes Indra Waspada menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian integral dari upaya berkelanjutan untuk mempererat koordinasi antar-aparat. "Tujuannya jelas, yakni demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang," ujarnya. Ia menambahkan, keberhasilan dalam penegakan hukum bukanlah hasil kerja satu institusi semata, melainkan buah dari kolaborasi kuat dan sinergis antara seluruh elemen penegak hukum.

Usai pertemuan produktif di Kejari, agenda silaturahmi dilanjutkan ke Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0510/Tigaraksa. Di sana, Kapolresta Tangerang disambut hangat oleh Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0510/Tigaraksa, Mayor Inf. Windra Sanur. Kunjungan ini semakin mempertegas komitmen Polri untuk membangun hubungan yang harmonis dengan institusi TNI.

Kombes Indra Waspada menjelaskan, "Kunjungan ini secara khusus bertujuan untuk memantapkan soliditas dan sinergi yang telah terjalin baik antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)." Ia menekankan pentingnya kerja sama ini dalam mengawal berbagai program pembangunan daerah serta menjaga stabilitas keamanan di seluruh penjuru Kabupaten Tangerang. Sinergi antara ketiga pilar ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.