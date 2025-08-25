Rumah Sakit Gaza Hancur, 15 Tewas!

Serangan terbaru Israel di Jalur Gaza kembali memakan korban jiwa. Internationalmedia.co.id melaporkan, sedikitnya 15 orang tewas, termasuk tiga jurnalis, setelah Rumah Sakit Nasser di Khan Younis, Gaza Selatan, dihantam rudal pada Senin (25/8). Salah satu jurnalis yang menjadi korban adalah juru kamera yang bekerja untuk Reuters, Hussam al-Masri. Identitas dua jurnalis lainnya masih belum diungkap. Hatem Khaled, fotografer Reuters lainnya, dilaporkan mengalami luka-luka dalam serangan yang sama.

Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan, para korban berada di lantai empat rumah sakit ketika dua serangan rudal menghantam lokasi tersebut secara berturut-turut. Serangan ini digambarkan sebagai "double-tap strike," di mana rudal kedua menghantam lokasi setelah tim penyelamat tiba. Rumah Sakit Nasser, rumah sakit terbesar di Gaza Selatan, telah berulang kali menjadi target serangan selama konflik yang berlangsung sejak Oktober 2023. Pihak berwenang Gaza melaporkan kekurangan pasokan dan staf medis yang kritis akibat perang yang berkepanjangan.

Pihak militer Israel dan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Insiden ini bukanlah yang pertama kalinya. Serangan serupa di bulan Juni lalu juga menewaskan tiga orang dan melukai sepuluh lainnya di rumah sakit yang sama. Israel selalu mengklaim bahwa militan Hamas beroperasi dari fasilitas medis, namun hingga kini belum ada bukti yang kuat mendukung klaim tersebut. Internationalmedia.co.id akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi terbaru.