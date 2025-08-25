Rahasia Pertukaran Tawanan Perang Rusia-Ukraina Terungkap!

Internationalmedia.co.id memberitakan kabar mengejutkan dari medan perang Rusia-Ukraina. Dalam sebuah pertukaran tawanan perang terbaru, Rusia dan Ukraina kembali menunjukkan sedikit celah kerjasama di tengah konflik yang berkepanjangan. Kedua negara mengklaim telah memulangkan sejumlah besar tawanan perang masing-masing. Peristiwa ini menambah daftar panjang pertukaran tawanan yang telah berlangsung sepanjang tahun ini, menghasilkan ratusan pembebasan.

Menurut laporan internationalmedia.co.id, yang mengutip AFP, pertukaran ini menjadi satu-satunya hasil nyata dari serangkaian negosiasi antara kedua negara di Istanbul pada Mei hingga Juli lalu. Pertukaran tawanan perang, nyatanya, menjadi salah satu dari sedikit titik temu di antara kedua negara yang bertikai sejak invasi Rusia dimulai pada tahun 2022.

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan telah memulangkan 146 tentara Rusia dari wilayah yang dikuasai Ukraina. Sebagai balasannya, Rusia mengklaim telah memindahkan 146 tawanan perang Ukraina. Pihak Ukraina sendiri belum mengkonfirmasi angka yang disampaikan Rusia. Selain itu, Rusia juga menyatakan telah memulangkan delapan warga negara Rusia yang ditahan di wilayah Kyiv.

Yang menarik perhatian adalah pembebasan dua jurnalis Ukraina, Dmytro Khyliuk dan Mark Kaliush, yang ditahan secara ilegal pada 2022 dan 2023. Reporters Without Borders (RSF) menyambut baik pembebasan ini dan mendesak agar pihak yang bertanggung jawab atas penculikan dan penyiksaan mereka diproses secara hukum. RSF juga menyoroti masih adanya 26 pekerja media Ukraina yang ditahan oleh pihak Rusia.

Lebih mengejutkan lagi, mantan Wali Kota Kherson, Volodymyr Mykolayenko, juga dibebaskan setelah lebih dari tiga tahun ditahan. Ajudan Presiden Ukraina, Andriy Yermak, mengungkapkan fakta menarik bahwa Mykolayenko sempat menolak tawaran pembebasan pada 2022 demi seorang tahanan yang sakit parah dan satu sel dengannya. Kisah heroik ini menambah dimensi kemanusiaan di tengah konflik yang brutal. Pertukaran ini, meskipun terkesan kecil, menyimpan misteri dan kisah heroik yang patut direnungkan.