Rahasia Pertemuan Tertutup Putin dan Modi di Tianjin!

Internationalmedia.co.id melaporkan, Presiden China Xi Jinping menjadi tuan rumah KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Tianjin, menarik perhatian dunia dengan kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Pertemuan ini, yang dihadiri sekitar 20 negara Eurasia, dianggap sebagai upaya China untuk memperkuat posisinya di panggung regional, beberapa hari sebelum parade militer besar di Beijing memperingati berakhirnya Perang Dunia II.

Putin tiba di Tianjin bersama rombongan pejabat tinggi dan pebisnis Rusia. Xi sendiri telah melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara, termasuk Presiden Belarus Alexander Lukashenko dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Pertemuan Modi dan Xi, yang pertama kalinya sejak 2018, menarik perhatian khusus mengingat hubungan rumit kedua negara dengan populasi terbesar di dunia tersebut. Modi menekankan komitmen India untuk meningkatkan hubungan bilateral berdasarkan saling percaya, meskipun persaingan dan bentrokan perbatasan mematikan di masa lalu. Pertemuan intim di Tianjin Guest House, di tengah pengamanan ketat, menunjukkan pentingnya agenda yang dibahas.

Suasana di Tianjin terasa tegang. Jalanan ditutup, dan poster-poster SCO terpampang di mana-mana, menonjolkan tema "saling menguntungkan" dan "kesetaraan". KTT ini, yang pertama sejak Donald Trump kembali ke Gedung Putih, dihadiri lebih dari 20 pemimpin negara, termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. KTT ini diperkirakan akan menjadi ajang bagi Putin untuk berdiskusi dengan Erdogan dan Pezeshkian mengenai konflik Ukraina dan program nuklir Iran.

Situasi geopolitik semakin kompleks dengan India yang baru-baru ini terkena dampak kenaikan tarif AS atas barang-barangnya karena pembelian minyak Rusia. Kehadiran banyak pemimpin dunia di Beijing untuk parade militer pada Rabu mendatang, termasuk kemungkinan kehadiran Kim Jong Un, menambah lapisan intrik pada rangkaian peristiwa ini. Pertanyaan besar muncul: apa sebenarnya yang dibahas di balik pintu tertutup Tianjin Guest House?