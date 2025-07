Rahasia Pertahanan Arab Saudi Terungkap!

Internationalmedia.co.id melaporkan beberapa berita internasional yang menarik perhatian dunia. Salah satunya adalah pengumuman resmi dari Amerika Serikat (AS) terkait operasional penuh sistem pertahanan rudal THAAD milik Arab Saudi. Hal ini diungkapkan oleh Jenderal Erik Kurilla, Komandan Komando Pusat AS, setelah kunjungannya ke Timur Tengah. Kunjungan tersebut, yang berlangsung dari 30 Juni hingga 1 Juli, melibatkan pertemuan dengan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Saudi, Jenderal Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili. Pengumuman ini tentu saja memicu spekulasi mengenai peningkatan keamanan di kawasan tersebut.

Selain berita tersebut, beberapa peristiwa lain juga menyita perhatian global. Di Tepi Barat, kota Sinjil kini bagai penjara besar setelah Israel memasang pagar besi setinggi lima meter. Pemasangan pagar ini telah memutus mata pencaharian warga setempat, memicu protes dan kecaman internasional. Seorang warga, Mousa Shabaneh, menggambarkan situasi tersebut sebagai "penjara besar".

Di Jepang, rumor viral mengenai ramalan gempa dahsyat dalam sebuah manga telah berdampak negatif pada sektor pariwisata. Penurunan jumlah wisatawan, terutama dari Hong Kong, telah memaksa beberapa maskapai membatalkan penerbangan ke Jepang. Padahal, Jepang baru saja mencatat rekor jumlah kunjungan wisatawan pada bulan April.

Situasi di Jalur Gaza juga tak kalah mencekam. Laporan dari Associated Press mengungkap dugaan penembakan warga sipil Palestina oleh tentara bayaran AS yang bertugas menjaga pusat distribusi bantuan kemanusiaan. Penggunaan peluru tajam dan granat kejut menjadi sorotan utama, dengan beberapa tentara bayaran AS yang memilih untuk bersaksi secara anonim.

Terakhir, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan rencana militer terbaru untuk mencegah Iran kembali mengancam Israel. Pernyataan ini disampaikan menyusul pertempuran udara sengit antara kedua negara beberapa waktu lalu yang berakhir dengan gencatan senjata. Rencana tersebut diklaim sebagai langkah strategis untuk mengamankan Israel dari ancaman Iran.