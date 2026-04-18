Trump Bongkar Cara AS Dapatkan Nuklir Iran

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membuat pernyataan mengejutkan terkait program nuklir Iran. Ia membantah keras bahwa kesepakatan apapun dengan Teheran mengenai material nuklir akan melibatkan biaya. Sebaliknya, Trump mengklaim bahwa negaranya akan memperoleh ‘debu nuklir’ Iran tanpa mengeluarkan sepeser pun. Pernyataan ini dilontarkan menyusul laporan dari Axios yang menyebutkan Washington tengah mempertimbangkan pertukaran uang tunai senilai $20 miliar untuk material uranium yang telah diperkaya.

Melalui platform media sosial Truth Social miliknya, Trump menegaskan, "AS akan mendapatkan semua ‘Debu’ Nuklir, yang dihasilkan oleh pesawat pembom B2 hebat kita – Tidak ada uang yang akan berpindah tangan dalam bentuk apa pun." Pernyataan ini secara gamblang menolak gagasan pembayaran apapun kepada Iran demi material nuklir tersebut.

Istilah ‘debu nuklir’ yang diungkapkan Trump merujuk pada material uranium yang diklaim sebagai hasil dari Operation Midnight Hammer. Operasi militer tersebut, yang dilancarkan pada 25 Juni 2025, melibatkan penggunaan pesawat pembom strategis B-2. Serangan ini dilaporkan menargetkan fasilitas nuklir Iran di Fordo serta beberapa lokasi penting lainnya, yang mengakibatkan material uranium yang telah diperkaya terkubur jauh di bawah permukaan tanah.