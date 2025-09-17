Rahasia Mengejutkan di Balik Serangan Israel dan AS!

Internationalmedia.co.id melaporkan serangkaian peristiwa internasional yang menghebohkan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membenarkan serangan terhadap pejabat Hamas di Qatar, mengatakan Doha melindungi dan mendanai kelompok tersebut. Pernyataan ini memicu pertanyaan tentang peran Qatar dalam konflik tersebut. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan penghancuran tiga kapal Venezuela yang diduga mengangkut narkoba, meninggalkan detail kunci yang belum terungkap.

Berita lainnya yang tak kalah mengejutkan datang dari Yaman. Serangan militer Israel ke pelabuhan Hodeida, yang dikuasai Houthi, menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi konflik. Laporan menyebutkan belasan serangan udara menghantam area pelabuhan tersebut.

Di Iran, seorang pria dieksekusi mati setelah dinyatakan bersalah sebagai mata-mata Mossad. Eksekusi ini menambah ketegangan antara Iran dan Israel.

Situasi di Gaza semakin memanas. Setelah serangan darat besar-besaran Israel, rute evakuasi baru dibuka untuk warga sipil Palestina. Langkah ini diambil setelah PBB menuduh Israel melakukan genosida di wilayah Palestina. Serangan Israel yang intensif diklaim untuk menghancurkan kelompok Hamas, dengan perkiraan 2.000-3.000 militan berada di pusat Kota Gaza. Semua peristiwa ini menunjukkan meningkatnya ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia.