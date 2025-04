Rahasia Dibalik Batalnya Serangan Israel ke Iran

Internationalmedia.co.id melaporkan serangkaian berita internasional yang menghebohkan. Pertama, rencana serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran dibatalkan secara mendadak. Presiden AS Donald Trump disebut-sebut sebagai pihak yang menghentikan rencana tersebut, demi membuka peluang negosiasi pembatasan program nuklir Iran. Informasi ini bersumber dari laporan New York Times yang mengutip pejabat pemerintahan AS.

Selain itu, kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Jalur Gaza menuai kecaman keras dari Otoritas Palestina. Kunjungan tersebut dinilai sebagai "penyerbuan provokatif" yang bertujuan memperpanjang konflik dan pelanggaran HAM.

Berita lain yang tak kalah menarik adalah pujian Vladimir Putin kepada Elon Musk. Presiden Rusia tersebut menyebut Musk sebagai pionir, setara dengan Sergei Korolev, insinyur roket legendaris Uni Soviet. Pujian ini muncul di tengah upaya Rusia dan AS untuk memperbaiki hubungan bilateral.

Situasi di Timur Tengah semakin memanas. Badan pengawas nuklir PBB, IAEA, menyatakan Iran sudah sangat dekat dengan kemampuan memproduksi senjata nuklir, meskipun Teheran membantahnya. Sementara itu, Korea Utara mengecam keras pengerahan pesawat pengebom B-1B AS ke Korea Selatan sebagai ancaman terbuka terhadap keamanan negaranya. Ketegangan di semenanjung Korea pun kembali meningkat. internationalmedia.co.id menyajikan informasi terkini dan terverifikasi dari berbagai sumber terpercaya.