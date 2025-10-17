Putin-Trump Bertemu? Dunia Kembali Tegang!

Internationalmedia.co.id – Kremlin mengumumkan persiapan "segera" untuk pertemuan puncak antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Rencana ini muncul usai percakapan telepon yang diklaim Kremlin berlangsung "sangat jujur dan penuh kepercayaan". Selain kabar tersebut, ada beberapa berita internasional lain yang menarik perhatian pada hari ini, Jumat (17/10/2025).

Trump Geram Ancam ‘Habisi’ Hamas!

Presiden AS Donald Trump kembali mengancam Hamas jika pembunuhan di Gaza berlanjut. Trump menegaskan akan "menghabisi" Hamas jika mereka terus membunuh warga sipil yang dituduh berkolaborasi dengan Israel. Ancaman ini dilontarkan melalui Truth Social.

Peru Mencekam! Keadaan Darurat Diumumkan

Pemerintah Peru mengumumkan keadaan darurat di Lima, menyusul demonstrasi antipemerintah yang berujung rusuh. Aksi protes yang menentang korupsi dan kejahatan terorganisir ini telah menewaskan satu orang dan melukai puluhan lainnya.

Iran Murka! Kutuk Serangan Israel ke Lebanon

Pemerintah Iran mengecam keras serangan Israel ke Lebanon selatan yang menargetkan basis Hizbullah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyebut serangan itu sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon".

China Bersih-Bersih! 2 Jenderal Top Dipecat

Dua jenderal top China dipecat dari Partai Komunis dan militer atas "pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum". Pemecatan ini merupakan bagian dari operasi antikorupsi yang menargetkan pemimpin militer sejak 2023. He Weidong, jenderal nomor dua di China, dan Miao Hua, perwira politik tertinggi, menjadi korban terbaru.

Rusia Siapkan Pertemuan Putin-Trump!

Kremlin akan segera mempersiapkan pertemuan puncak antara Putin dan Trump. Pertemuan ini direncanakan setelah percakapan telepon yang diklaim berlangsung jujur dan penuh kepercayaan. Ajudan utama Putin, Yuri Ushakov, menyebut Budapest sebagai salah satu opsi lokasi pertemuan.