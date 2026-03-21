Putin Jamin Iran Tak Sendirian di Tengah Badai

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini mengirimkan ucapan selamat Nowruz, atau Tahun Baru Persia, kepada para pemimpin dan seluruh rakyat Iran. Dalam pesannya, Putin menegaskan kembali komitmen kuat Moskow untuk mendukung Teheran di tengah gejolak konflik yang melanda Timur Tengah. Pesan penting ini secara khusus disampaikan kepada Pemimpin Tertinggi Republik Islam Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei dan Presiden Masoud Pezeshkian.

Kremlin, dalam pernyataan resminya yang dikutip dari AFP pada Sabtu (21/3), menekankan bahwa Rusia akan tetap menjadi "teman setia dan mitra yang dapat diandalkan" bagi Teheran. Putin juga mendoakan kekuatan bagi rakyat Iran untuk dapat mengatasi "cobaan berat" yang sedang mereka hadapi. Pernyataan ini menggarisbawahi posisi Rusia yang konsisten di tengah situasi regional yang semakin memanas.

Rusia, yang telah lama menjalin aliansi dengan Iran, sebelumnya telah mengutuk keras serangkaian serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang dimulai sejak 28 Februari. Moskow juga mengecam pembunuhan kepala keamanan Iran, Ali Larijani, dalam serangan udara Israel pada 18 Maret lalu.

Meskipun secara resmi Rusia hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan sejak awal konflik, laporan dari media AS mengindikasikan adanya bentuk dukungan lain yang lebih substansial. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Rusia diduga berbagi intelijen militer dengan Iran, yang bertujuan untuk membantu serangan pesawat tak berawak dan rudal Iran di berbagai target di Timur Tengah. Namun, Kremlin sendiri menolak berkomentar mengenai laporan pembagian intelijen ini pada awal bulan.

Sebagai respons terhadap serangan yang menargetkan wilayahnya, Iran telah melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan-pangkalan AS dan Israel serta target lainnya di sekitar Teluk. Dukungan yang ditegaskan Putin ini menambah dimensi baru dalam dinamika geopolitik kawasan, memperkuat posisi Iran di tengah eskalasi konflik yang terus berlanjut.