Putin Iran Bertemu Saat Trump Mengancam

Internationalmedia.co.id – News – Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini mengadakan pertemuan penting dengan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Republik Islam Iran, Ali Larijani, di Moskow. Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington, di mana Presiden AS Donald Trump secara aktif berupaya menekan Iran terkait program nuklirnya.

Kremlin mengonfirmasi bahwa kepala negara menerima Larijani di istana kepresidenan, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan resmi di situs web mereka pada Sabtu (31/1/2026). Kunjungan Larijani ke Rusia ini menarik perhatian global, mengingat dinamika geopolitik yang sedang berlangsung dan posisi Moskow sebagai sekutu strategis Teheran.

Di sisi lain, Presiden Trump sebelumnya telah menyatakan keyakinannya bahwa Iran, yang merupakan sekutu dekat Rusia, mungkin ingin mencapai kesepakatan mengenai program nuklirnya demi menghindari konfrontasi militer. Pernyataan ini mengindikasikan adanya upaya paksaan dari Washington untuk mengubah kebijakan nuklir Iran.

Ancaman serangan militer terhadap Iran juga kembali dilontarkan oleh Trump. Eskalasi retorika ini muncul setelah Teheran baru-baru ini memberlakukan tindakan keras terhadap para demonstran di dalam negeri, sebuah peristiwa yang menurut banyak pengamat telah menelan ribuan korban jiwa. Situasi internal Iran ini menambah kompleksitas dalam hubungan internasionalnya.

Kedutaan Besar Iran di Moskow, melalui unggahan di media sosial, menginformasikan bahwa diskusi antara Putin dan Larijani berpusat pada penguatan hubungan ekonomi bilateral serta pembahasan isu-isu regional dan internasional yang krusial. Namun, rincian lebih lanjut mengenai hasil pembicaraan tersebut belum diungkapkan kepada publik.

Dalam konteks ini, Moskow telah menawarkan diri sebagai mediator potensial antara Washington dan Teheran, menunjukkan perannya sebagai pemain kunci dalam diplomasi internasional. Hubungan antara Rusia dan Iran sendiri telah lama terjalin erat. Iran telah muncul sebagai salah satu sekutu utama Rusia, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Rusia secara konsisten memberikan dukungan internasional yang sangat penting bagi Teheran, memperkuat posisi Iran di panggung dunia.